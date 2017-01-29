Ангела Меркель выразила критичное отношение к указу Дональда Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "ошибочным" указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. Канцлер убеждена в том, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не дает оснований для огульных подозрений людей в связи определённым происхождением или верой, заявил в воскресенье, 29 января, Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.

По словам Зайберта, государства, подписавшие Женевскую конвенцию о статусе беженцев, обязались по причинам гуманитарного характера принимать людей, бегущих от войны.

В телефонном разговоре с президентом США Трампом канцлер Германии Меркель пригласила его участвовать в работе саммит групы G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге.