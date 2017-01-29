Тереза Мэй "с опозданием" отреагировала на указ Дональда Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в воскресенье, 29 января, что осуждает иммиграционные ограничения, введенные специальным декретом президента США Трампа. Глава британского правительства решилась на подобное заявление после резкой критики в ее адрес.

Агентство AFP называет реакцию британского правительства запоздалой. В субботу, 28 января, во время официального визита в Турцию, Тереза Мэй отказалась критиковать американскую инициативу, за что подверглась в Великобритании резкой критике, в том числе со стороны представителей своего политического лагеря.