Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон

Бенуа Амон

Бенуа Амон

Смотреть комментарии

Бывший министр образования Бенуа Амон выиграл праймериз Социалистической партии. Он опередил вывшего премьер-министр Манюэля Вальса.

Амон выступает за безусловный базовый доход для всех французов в возрасте от 18 лет. По его плану, первым шагом должно стать увеличение в 2018 году пособия по бедности на 10 процентов, до 600 евро в месяц. Эта сумма будет выплачиваться не только всем имеющим право на пособие, но и всем молодым людям от 18 до 25 лет, вне зависимости от их доходов. Таких во Франции около шести миллионов человек.

По результатам социальных опросов, кандидат в президенты Франции от социалистов может завоевать на весенних выборах главы государства лишь пятое место, значительно уступив лидерам президентской гонки Марин Ле Пен и Франсуа Фийону.

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG