Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон

Бывший министр образования Бенуа Амон выиграл праймериз Социалистической партии. Он опередил вывшего премьер-министр Манюэля Вальса.

Амон выступает за безусловный базовый доход для всех французов в возрасте от 18 лет. По его плану, первым шагом должно стать увеличение в 2018 году пособия по бедности на 10 процентов, до 600 евро в месяц. Эта сумма будет выплачиваться не только всем имеющим право на пособие, но и всем молодым людям от 18 до 25 лет, вне зависимости от их доходов. Таких во Франции около шести миллионов человек.

По результатам социальных опросов, кандидат в президенты Франции от социалистов может завоевать на весенних выборах главы государства лишь пятое место, значительно уступив лидерам президентской гонки Марин Ле Пен и Франсуа Фийону.