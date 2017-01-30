“Шаббат” в Петербурге. Рогатый и добрый. Указ Трампа всколыхнул весь мир

Доброе утро!

Выходные – самое время для митингов. В Петербурге в субботу не менее двух тысяч граждан защищали от посягательств РПЦ Исаакиевский собор.

Заявку на проведение митинга против передачи собора церкви власти города не одобрили, поэтому она прошла в формате встречи с депутатами. Зато власти города одобрили заявку НОД на митинг за передачу собора церкви – на это мероприятие собрались 50 человек. Среди этих 50-ти был Тимур Булатов, известный тем, что он выискивает в соцсетях профили гомосексуалов, работающих учителями, и потом добивается их увольнения. Глядя на противников передачи собора РПЦ Булатов сказал корреспонденту “Медузы”: “Чего это их столько, сидели бы дома – шаббат же у них”.

В Москве в воскресенье под лозунгом “Рогатый и добрый” защищали троллейбусы. В ходе акции милицейский автобус увез в отделение пятерых человек.

В США все выходные протестовали против запрета на въезд граждан из семи стран, подписанного президентом Трампом в пятницу вечером. В акции в аэропорту Сан-Франциско участвовал сооснователь Гугла Сергей Брин. Который тоже когда-то был беженцем – из СССР.

Указ, подписанный Дональдом Трампом, на 90 дней запрещает въезд в США гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена и приостанавливает на 120 дней прием беженцев из этих стран (для Сирии – на неопределенный срок). Ведомства, обязанные выполнять это распоряжение, не были заранее ознакомлены с документом, поэтому возникла путаница: из указа вроде бы следует, что запрет на въезд распространяется и на лиц, имеющих действующие американские визы и грин-карты. Позже глава аппарата Белого Дома Райнс Прибус сказал в телеинтервью, что обладателей грин-карт все-таки впустят в США, но после индивидуального рассмотрения каждого случая.

Как минимум 200 человек задержаны в аэропортах по всей стране, направлявшихся в США граждан указанных семи государств выводили из самолетов в аэропортах, из которых они собирались лететь в Америку. Иранский кинорежиссер Асгар Фархади, фильм которого номинирован на Оскар, сказал, что не поедет на церемонию, даже если сам Трамп сделает для него исключение. Иран обещал ввести запрет на въезд гражданам США, но не уточнил, когда.

Федеральные судьи в Нью-Йорке и других городах США частично блокировали исполнение президентского указа. Сегодня конгрессмены-демократы собираются протестовать против указа на ступенях Верховного суда. Против указа высказались республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Нобелевские лауреаты подписывают петицию против указа, против высказались главы Apple, Microsoft, Space X, Netflix; возмущен американский академический мир.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что в ходе телефонного разговора с президентом США она “объяснила” ему смысл Женевской конвенции о статусе беженцев. Премьер Канады Джастин Трюдо написал в твиттере, что его страна готова принимать тех, кто “бежит от преследования, терроризма и войны”.

Дональд Трамп (тоже в твиттере) обосновал свое решение тем, что христиане в мусульманских странах подвергаются преследованию, но потом (в специальном заявлении) заверил, что указ связан не с религией, а с терроризмом.

В воскресенье вечером неизвестные открыли стрельбу в мечети в Квебеке. Есть жертвы, но точное число еще не подтверждено. Двое нападавших задержаны. Связано ли это с происходящим в США, пока неясно.

На этом фоне первый телефонный разговор Трампа с Путиным, состоявшийся в пятницу вечером, как-то уже поблек, при всей его “позитивности” и “конструктивности”.

В связи с Донбассом ничего конструктивного не происходило. В районе Авдеевки активизировались бои, погибли четверо украинских военных, ранены двое мирных жителей. Нидерландская прокуратура, расследующая дело о крушении рейса MH17 над Донбассом, не смогла расшифровать переданные Россией снимки с радаров – чтобы понять, что на них, нужны дополнительные данные.

Прочие новости. На праймериз социалистов во Франции победил Бенуа Амон, выступающий за возврат к ценностям левого крыла партии, в Лондоне анархисты захватили дом, принадлежащий бывшему топ-менеджеру “Газпрома”, а в Петербурге, как рассказало в субботу агентство “Росбалт”, был задержан Владимир Аникеев, создатель блога “Шалтай-Болтай”, в котором публиковалась переписка высокопоставленных российских чиновников. Произошло это, правда, еще в конце октября. ФСБ, по данным того же “Росбалта”, объявило в розыск других участников группы. Дополнительное чтение: биография Аникеева по версии “Росбалта” и список всего того, что мир узнал от “Шалтая-Болтая”.

Закончим культурой. При штурме “Музея Новороссии” в Петербурге (официально он называется информационно-культурным центром “Мир войны”), был ранен полицейский. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Россия “восстановит мемориал в Катыни”. Как удалось выяснить польским журналистам, речь идет о создании музея российско-польских отношений, особое внимание в котором будет уделено маршалу Рокоссовскому, занимавшему в 1949-56 годах пост министра обороны Польши. Очень, очень сложный символ.

Три ссылки поэтому начнем с чего попроще – с тюркско-монгольского мира:

Отрывок из книги правоведа Романа Почекаева, посвященный распаду Монгольской империи, Ногайской орде и религиозной толерантности Чингисидов.

Теперь экономика – отрывок из книги Андрея Остальского “Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест”, в которой доказывается, что Кейнса ни при каких обстоятельствах нельзя считать левым (как будто выражение “левый” еще имеет какой-то смысл).

И очень хороший биографический текст. Немецкий историк Карл Аймермахер (р. 1938) рассказывает о своем военном и послевоенном детстве, о Восточном Берлине и о Западном, о диссертации о русских глаголах с суффиксом -ну-, знакомстве с московскими художниками-нонконформистами и прочих занимательных вещах.

Искренне ваши,

Семь-сорок