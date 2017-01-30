В Канаде в результате нападения на мечеть погибли 5 человек

В Канаде по меньшей мере 5 человек погибли в результате стрельбы во время вечерней молитвы в мечети города Квебек. По информации агентства Reuters, в мечети, служащей помещением Исламского культурного центра, на момент нападения находились 40 человек, нападавших было трое. Radio Canada сообщает о большом количестве раненых.

В полиции заявили об аресте двух человек, точное число погибших и раненых там не назвали. По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова.

Позднее полиция Квебека в Твиттере сообщила о взятии территории под контроль и эвакуации людей из мечети. Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр выразил соболезнования семьям погибших, назвав нападение "варварским насилием".

В июне прошлого года во время священного для мусульман месяца Рамадан неизвестные оставили у входа в мечеть голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской: "Приятного аппетита". Коран запрещает мусульманам есть свинину.