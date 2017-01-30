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Новости

Трамп и глава Южной Кореи обсудили защиту от КНДР

Южнокорейская военная техника на выставке Defense Expo Korea 2016

Южнокорейская военная техника на выставке Defense Expo Korea 2016

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Президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан договорились принимать совместные меры по защите от угрозы, исходящей от КНДР. Как сообщила пресс-служба Белого дома, в ходе телефонного разговора двух глав государств президент Трамп подтвердил "железную приверженность" обороне Южной Кореи, в том числе за счет предоставления широких мер сдерживания, используя полный спектр военных возможностей."

"Лидеры двух стран договорились предпринять шаги по укреплению потенциала совместной обороны для защиты от северокорейской угрозы", - информирует Белый дом.

Многие в Азии выразили озабоченность по поводу приверженности Трампа традиционным союзникам США в регионе. Во время своей президентской кампании Трамп пригрозил вывести войска США из Южной Кореи и Японии, если они не увеличат собственные расходы на свою оборону.

Министр обороны США Джеймс Маттис планирует посетить Южную Корею 1 февраля и Японию 3 февраля в ходе своей первой зарубежной поездки в этой должности.

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