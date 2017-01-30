Германия: в возрасте 106 лет скончалась секретарь Геббельса

В Германии на 107-м году жизни скончалась Брунгильда Помзель, бывшая личная секретарша министра народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса, сообщает "Немецкая волна". Она была одной из последних, кто лично знал главных нацистских преступников.

Как рассказал Associated Press продюсер и режиссер Кристиан Крёнес, снявший о ней документальный фильм "Жизнь одной немки", умерла 27 января в своем доме в Мюнхене.

Помзель стала личной секретаршей Геббельса в 1942 году и работала у него до его самоубийства 1 мая 1945 года. Помзель утверждала, что ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту, и впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины. По ее словам, во время Третьего Рейха Германия жила "словно под заклятием", а массовые убийства были "тщательно охраняемым секретом".

В фильме Крёнеса она произносит фразу о "благородной элегантности" Геббельса на работе в бюро, "но в публичных выступлениях он превращался в пышущего яростью карлика", добавляет Помзель.

Вскоре после окончания войны она была арестована и приговорена к пяти годам лишения свободы.

Летом 2016 года в своем последнем интервью Помзель сказала журналистам: "Бог не существует, но дьявол, конечно же, есть. И нет никакой справедливости".