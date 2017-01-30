Трамп: ограничительные меры не направлены против мусульман

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего распоряжения временно прекратить въезд из семи мусульманских стран, настаивая на том, что оно "не является запретом на мусульман".

Трамп заявил 29 января, что США возобновят выдачу виз для всех стран, как только будет выработана "наиболее безопасная политика".

Пообещав защитить страну от "иностранных террористов", Трамп подписал распоряжение о приостановлении программы беженцев на 120 дней и о вводе запрета на неопределенный срок на сирийских беженцев, а также приостановку въезда всех иммигрантов из семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней.

Этот шаг привел к протестам по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом. Причем ряд законодателей США присоединились к протестующим.

Ряд федеральных судей временно приостановили депортацию обладателей виз и 16 судей в различных штатах пообещали бороться с этими мерами как с неконституционными.

"Америка – гордая страна иммигрантов, и мы будем продолжать проявлять сострадание спасающимся от угнетения, но мы будем делать это, защищая наших граждан и границы. Америка всегда была землей свободных людей и домом храбрых", – говорится в официальном письменном заявлении Трампа.

"Это не запрет на мусульман, как ложно заявила пресса. Речь идет не о религии, а о терроре и сохранении нашей страны в безопасности", – добавил он, отметив, что распоряжение не касается более 40 мусульманских стран.

Запрет, объявленный Трампом, привел к демонстрациям в аэропортах и по всем США. А 29 января, сотни протестующих собрались у Белого дома с пением: "Пусти их! Пусти их!"