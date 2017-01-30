Контакты поддерживать, санкции оставить

Через восемь дней после своей инаугурации Дональд Трамп впервые поговорил с Владимиром Путиным. Скажем без преувеличения, что этого телефонного звонка в России ждали.

Да что там, ЖДАЛИ.

Александр Сотник:

"Позвони мне, позвони! Позвони мне ради Бога!.." Надеюсь, его хотя бы не грубо послали...

Андрей Десницкий:

"Чётамухохлов" переключается в режим "КактамнашДональд".

Широка страна моя родная, но сама себе не интересна.

Борис Мазур:

В субботней вечерней электричке дремали пассажиры.

Вдруг мужчина с наушниками закричал:

- Трамп! Позвонил!.

Все встали, стали обниматься, целоваться и поздравлять друг друга...



Гасан Гусейнов:

Вспоминается позднесоветский анекдотец:

- А это правда, что теперь все совграждане могут заказывать продукты по телефону?

- Конечно, правда!

- А как с доставкой?

- А доставка по телевидению - в каждый дом!

Про телевидение - совсем не анекдот!

Стас Кувалдин:

Новости Первого канала, первые кадры после заставки: "Но сначала мы сообщаем о главном международном событии дня - телефонном разговоре президентов России и США"

Аркадий Дубнов:

Все мировые агенства сообщают мне, что «телефонный разговор Путина и Трампа завершился».

Кажется, волновались, что они не кончат

Я тоже рад, - у нашего снова Махатма Ганди появился.

Уфф...

Алексей Ковалёв:

А также сейчас будет увлекательное упражнение в государственно сознательной журналистике. РИА как-то удалось сделать из одного короткого сообщения на kremlin.ru семь подряд отдельных новостей. Но там хотя бы повод был. А тут кроме того, что "встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке" вообще ничего.



Правда, сам Трамп не упомянул о беседе ни в одном из своих двух твиттеров.

А вот официальный сайт Кремля передал разговор так:

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности.

В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.

Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом.

Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты.

Беседа прошла в позитивном и деловом ключе.

Илья Шуманов:

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Российский лидер напомнил, что Россия «на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом».

"Джулия не помнила, что четыре года назад у них с Евразией был мир, а война -- с Остазией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством; но что противник теперь другой, она даже не заметила. "Я думала, мы всегда воевали с Евразией", -- сказала она равнодушно. Его это немного испугало. Самолет изобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего четыре года назад, она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов ему удалось разбудить ее память, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагом была не Евразия, а Остазия. Но отнеслась к этому безразлично. "Не все ли равно? -- сказала она с раздражением. -- Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводки врут".

Андрей Архангельский:

...сейчас они все повторяют вот эту фразу в новостях - на всех станциях, цитируя - "напомнил, что Россия два столетия поддерживала Америку и мы были союзниками" - повторяют в каждом выпуске, как долдоны -точно так же, как еще два месяца назад, года три подряд - Америка была главным источником зла, и всем вредила, и главное - "ВСЕГДА хотела погубить нас". на этом "всегда" стоилась вся система доказательств. и все теперь наоборот. Это не оруэлл, а посторуэлл

При таких обтекаемых формулировках некоторые блогеры решили реконструировать содержание разговора самостоятельно.

Николай Травкин:

Телефонных разговоров, по видимому, было два…

Один, по информации российских госСМИ и комментариям политиков, политологов и депутатов, длился около часа и был в центре внимания всего мира.

Президенты Путин и Трамп обсудили широкий круг мировых проблем и констатировали, что без участия России ни одна из них решена быть не может и надо более лучше партнёрствовать. Особенно в борьбе с терроризмом и улучшением торгово-экономических взаимовыгодных отношений. Трамп всё время (мысленно) порывался отменить нам санкции, но Путин (тоже мысленно) в тот же момент решительно пресекал его попытки начать обсуждение этой темы, т.к. не мы их вводили и у нас на страшном подъёме с/хозяйство. Собеседники согласились, что неплохо бы как нибудь и встретится когда нибудь где нибудь. В конце беседы Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, хотел даже привести в качестве примера цитату про пепел от Кисилёва, пару сюжетцев из тв-шоу Соловьёва и в подарок послать комплект кассет с творчеством постоянной и единственной темы Задорнова про тупых американцев. Но передумал, ещё не вечер и может будет более удачный момент при личном общении…

Второй разговор, по сообщению Reuters, длился 45-50 минут.

Он состоялся третьим после телефонного общения Трампа с Синдзо Абэ и Ангелой Меркель и предшествовал телефонному разговору со стоящим в очереди четвёртым Франсуа Олландом. По заявлению Белого Дома разговор явился "…важным шагом навстречу улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые сильно пострадали в последние годы". Главной темой было обьединение сил на уничтожение терроризма. Трамп пожелал в заключении беседы счастья и процветания российскому народу.



Игорь Эйдман:

Стал доступен фрагмент стенограммы телефонного разговора между Трампом и Путиным

- Как дела Дональд?

- Феминистки достали. Все шумят против меня.

- А ты, как я, семейные побои разреши. Они тогда дома сидеть будут. Какие марши с подбитым глазом?

- Отличная идея. Но Конгресс, боюсь, будет против.

- А я тебе Чурова в советники пришлю. Он такие результаты выборов нарисует - все твои девушки, повара и охранники в Конгрессе сидеть будут.

- Гениально. Жаль до выборов еще много времени. А пока я стену с Мексикой строю. Затратная <зараза>.

- Так это она для бюджета затратная, а для тебя может быть очень даже прибыльная. Если дашь подряд моему Ротенбергу, он тебе половину денег назад откатит. Будешь не миллиардер, а мультимиллиардер. Как я...

Хотя до меня тебе, если честно, еще расти и расти.

Николай Руденский:

- Да, с Вами Трамп говорит. Здравствуйте, товарищ Путин...

- Здравствуйте, господин Трамп.

- Мы Ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь... Вы хотите, чтобы с Вашей страны сняли санкции?

- Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.

- А Вы подайте заявление в Евросоюз. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.

- Да, да! Господин Трамп, мне очень нужно с Вами поговорить.

- Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего.

Между тем, о санкциях, судя по всему, Путин и Трамп не говорили вообще!

Николай Кононов:

Я медленно снимаю с тебя санкции, они терпки и пахнут пармезаном, строю стену, она увеличивается, поднимается выше и выше, я уже почти ввожу войска, они в боевой готовности и хотят ворваться в горячую точку, волнующую тебя и меня.

(Г — геоэротика.)

Олег Пшеничный:

Есть известный феномен: что бы ни было с ценой на нефть, цена на бензин только растёт.

То же и с санкциями: сними сейчас санкции - а цены-то не упадут.

Наверное, с курсом то же.

Об этом нехотя говорят и прокремлёвские комментаторы... Впрочем, у них неизменно всё хорошо!

Сергей Марков:

В разговоре Путина и Трампа санкции вообще не упоминались. Это не значит, что санкции не имеют значение или что санкции останутся. В разговоре санкций не было по нескольким причинам. 1. Путин на поднимал этот вопрос, потому что Россия ничего просить ни у кого не будет. 2. Российская экономика вполне приспособилась к санкциям. Реальный сектор экономики даже очень хочет сохранения санкций и антисанкций. Отмены санкций хочет финансовый сектор. А Россия в своей истории видела много разных санкций и осталась великой. 3. Трамп не поднимал вопрос санкций, потому что ему нельзя спешить с отменой санкций, - это может подорвать утверждение в Конгрессе его администрации и его попытку получить поддержку республиканского большинства в Конгрессе.

Поэтому отсутствие темы санкций в первом разговоре не значит, что санкции не будут отменены. Трамп будет отменять санкции. Потому что отмена санкций против российских генералов это условие сотрудничества США и России против ИГИЛ. А отмена санкций против российских спецслужб это условие совместной борьбы против международного терроризма. Думаю, Трамп начнет поэтапно отменять санкции против России уже весной. Думаю, еще до саммита с Путиным.

Константин Рыков:

Всё верно. Никому нельзя рассказывать о своих планах. Иначе тобой начнут управлять и вредить. Этому учат в школе КГБ в первом классе. Естественно, что тема санкций обсуждалась, но признавать это публично сейчас вредно и вот почему...

Раньше конца года всё-равно разрулить не получится. Чисто технически. Не стройте иллюзий. Меркель и Олланд ещё у власти. Песков молодец. Правильно всё отрицать. А для тех, кто любит читать между строк в пресс-релизе Кремля был специально оставлен ироничный смайлик:

"Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений".

Сейчас нужно делать вид, что отмена санкций - тема вторичная и пустяковая. Пусть наши враги думают о всякой ерунде или иранской ядерной программе.

Дмитрий Дробницкий:

Из позитивного - обсудили практически все проблемные точки на карте мира. Замечу, что такого не было на встрече с Терезой Мэй. Что подтверждает мои выводы о том, что Мэй культурно Трампу не близка, и англо-американские отношения названы "особыми" на будущее.

Обмен сообщениями о теплых чувствах народов двух стран друг к другу является явным сигналом к концу эры русофобии.

И с этой секунды я начал волноваться за наш МИД...

Виталий Третьяков:

Моя маргиналия на полях записи телефонного разговора Путина и Трампа:

Как зафиксировали в телефонном разговоре Трамп и Путин, американский и российский народы относятся друг к другу с симпатией. Сами Путин и Трамп тоже уважают друг друга.

Так кто же мешает нам дружить?

Вариантов ответа всего два: 1. Правящие классы двух стран. 2. Внешняя сила (не Евросоюз ли?).

Вот вам и программа для установления партнёрских или даже дружеских отношений между США и Россией. Изолировать тех, кто мешает.

Впрочем, есть и третий вариант: США и Россия естественные исторические конкуренты на Земном шаре. Тогда дело сложнее. Или даже хуже...

А вот развёрнутое мнение, как может выглядеть "программа для установления отношений".

Валерий Соловей:

Первый шаг к "большой сделке"?

1. Москва рассчитывает, что личная встреча Путина и Трампа ознаменуется взаимопониманием, способным стать предпосылкой стратегической сделки.

2. В новой американской администрации имеются влиятельные люди, полагающие, что договоренности с Россией соответствуют национальным интересам США. Экспертная проработка этих договоренностей уже началась.

3. Для США главные темы сделки: уничтожение ИГИЛ, сдерживание Ирана и Китая. Для России: признание де-факто нового геополитического статус-кво, признание постсоветского пространства (кроме Балтии) зоной российского влияния, нормализация отношений с НАТО, решительное ослабление санкций.

4. Совместная массированная операция США и России против ИГИЛ (театром военных действий кроме Сирии станут еще две-три страны), как считается, способна снять возражения Конгресса против сделки с Россией.

5. В отношении политики постсанкционного Ирана Москва испытывает плохо скрываемое раздражение, так что прочная почва для будущей договоренности существует,

6. Для России критически важно избежать осложнений с Китаем, поэтому потенциальная модель договоренности с США насчет Китая может быть построена не на военно-политическом, а на геоэкономическом базисе: масштабное экономическое сотрудничество в Сибири и на Дальнем Востоке. С вовлечением Южной Кореи и Японии.

7. В отношении Украины позиция следующая: дать гарантии, что русские не захватят Украину. А дальше пусть две соседние страны сами договариваются между собой. У США другие приоритеты.

Аркадий Бабченко:

О том, что русских ванек с радостью пропустят вперед воевать с игилом за вовзращение Путина на арену, писал еще три года назад. Но тогда Обама заартачился. Теперь же Трамп, думаю, исправит это упущение. А по Украине всех и вправду устроит новый Будапештский меморандум. Чтоб Путин мамкой побожился, что он больше ни-ни, и затем - деритесь, как хотите. То есть не то, что устроит, а уже спят и видят, как бы подписать такую бумажку и спокойно отвернутся уже от Украины с выражением выполненного долга - всё, мы принудили Путина к миру, вот бумажка. Папенька согласится. Он какие угодно меморандумы подпишет. И тут же отправит новые эшелоны. А лет через пяток и войска - под видом уже миротворческой миссии, спасать раздерганную войной братскую страну от назревающей внутренней войны гражданской. И это тоже все схавают. Потому что по новым договоренностям Украина один черт будет считаться в зоне интересов России. Чего рыпаться, пока русские ваньки воюют с игилом и сдерживают поток беженцев в наш ЕС? Который и так сам по себе трещит по швам, уже, блин не до каких-то там Донбассов. В итоге за Крымнаш придется немного так поумирать в Сирии. Второй Афган, как и было сказано. Чебаркулю с Воронежем учить "Прощание Славянки". Скоро труба позовет.

Константин Крылов:

Кошмар любого слабого государства - это когда в более сильном государстве к власти приходит прожжённый прагматик. Который будет действовать в интересах своей страны и больше ни в чьих.

Напротив, когда у власти "идеалист", это хорошо. Идеалиста можно развести на идеализм, гуманизм, что-нибудь у него выклянчить, выкружить.

Это стандарт отношений. "Так везде".

Но не в России.

В России приходу к власти Трампа РАДУЮТСЯ.

Потому что западный идеализм - весь, абсолютно - предполагает одну деталь: презрение/ненависть к русским. Именно к русским, с "россией" (в форме РФ) они могут иметь дело (в резиновых перчатках, но всё-таки). Ненависть иррациональную - русские уже сто раз раздавлены, никому не угрожают, жалкий народ, в общем-то. Но вот именно они вызывают у всего мира ненависть и омерзение. Такое, что даже в западном кино их всегда показывают НЕПРАВИЛЬНО. Ну то есть - в любом голливудском фильме любой самый мелкий и неизвестный народ будет показан а) с интересом, б) фактически корректно. Бурнус бедуина в кадре будет правильным бедуинским бурнусом, раскраска вождя австралийского племени будет правильной раскраской вождя австралийского племени. На это у Голливуда всегда будут консультанты. Также как и на то, чтобы правильно показать реальные пороки и реальные достоинства бедуина и вождя племени. Скажем, бедуин будет жесток, но честен, а вождь племени по-мелкому хитёр и жуликоват, но забавен. Но если в кадре будет русский - он будет в шапке-ушанке на голое тело, вечно пьяный, сраный, гнусный и чтобы его было НЕ ЖАЛКО.

Важно, что так обращаются ТОЛЬКО с русскими. Все остальные - "люди как люди".

И поэтому русские радуются Трампу - он, может быть, будет их бить, но всё-таки не просто так, не из чистой ненависти. "Он прагматик".

Алексей Лапшин:

Как и следовало ожидать, первые телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, после вступления нового американского президента в должность, не стали политическим прорывом. Разговор, который у нас пытаются выдать за событие планетарного масштаба, на самом деле - лишь эпизод текущих международных отношений. Точно также Трамп вчера общался с Ангелой Меркель и японским премьером Абэ. Запланированы были также переговоры с французским и австралийским лидерами. То есть, Путин лишь один из пяти глав крупных государств, с которыми в один день общался президент США.

Вообще пора бы аналитикам выйти из под гипноза терминологии, навязанной кремлёвской пропагандой. Например, что значит "пророссийский " Трамп или возможный "пророссийский" французский президент? Как- будто вся внешняя политика Вашингтона и Парижа сводится к отношениям с Москвой. Кремлёвские СМИ именно так и преподносят ситуацию для внутреннего потребителя, но никакого российскоцентричного мира в действительности не существует. Важны ли для США, Европы, других стран отношения с Россией? Конечно важны. С российским фактором нельзя не считаться. Однако это совсем не значит, что отношения с Москвой являются для Запада и Востока приоритетными. Современная Россия не сверхдержава СССР и вопрос об ориентации или отдалении от Москвы первостепенен только для постсоветского пространства. И то с оговорками. Для остального мира Россия важное,очень тревожное, но вовсе не определяющее всю международную повестку дня государство.

И не забудьте!





