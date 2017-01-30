Бывший полпред президента на Сахалине задержан из-за книги

Бывший полномочный представитель президента России на Сахалине Виталий Гулий был задержан в московском аэропорту Домодедово по подозрению в возбуждении ненависти.

Адвокат Гулия сообщил агентству ТАСС, что задержание связано с книгой его подзащитного, которая называется "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Она была издана в 2015 году и содержит, в частности, ряд критических высказываний в адрес российских чиновников.

Виталий Гулий был полпредом президента в Сахалинской области с 1991 по 1993 годы. Позднее он работал в президентской администрации.