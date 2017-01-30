Суд в Кирове объявил принудительный привод Навального

В Кирове, в Ленинском суде, судья Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова. 30 января никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова не прибыл. Как заявила секретарь суда, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, представлено не было.



Из ИК-18 посёлка Харп Ямало- Ненецкого округа, куда собиралась отправиться в служебную командировку адвокат Светлана Давыдова, пришла телефонограмма о том, что колония закрыта на карантин. Процессы в московских судах на это время были отложены.

Следующее заседание по делу "Кировлеса" назначено на 1 февраля.

Сам Навальный пока не прокомментировал решение суда о приводе. Ранее он писал о том, что судья намеренно торопит процесс, высказывая предположение, что он получил соответствующие инструкции в Москве

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение. Процесс проходит в Кирове.