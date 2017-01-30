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Новости

Власти Южно-Сахалинска запретили несколько ЛГБТ-акций

Акция протеста ЛГБТ

Акция протеста ЛГБТ

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Власти Южно-Сахалинска отказались согласовать гей-парад и два митинга представителей ЛГБТ, намеченные на 10 февраля, сообщает портал Сахалин.Инфо.

В официальном ответе мэрии города запрет на проведение акций объясняется федеральным законом о защите детей от информации, "пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения".

На минувшей неделе аналогичные акции запретили в Благовещенске, Хабаровске и Оренбурге, а 20 января согласовать гей-парад отказались власти Салехарда. Тогда организатор мероприятия заявил, что Ямало-Ненецкий автономный округ – это уже 65-й субъект Федерации, запретивший связанные с ЛГБТ акции.

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