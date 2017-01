Что делать с мигрантами

Указ Дональда Трампа, ограничивающий въезд в страну для выходцев из нескольких мусульманских стран, в том числе обладателей действующих виз, вызвал волну возмущения в США. Множество негодующих постов появилось по этому поводу и в русскоязычных соцсетях. Многие проводили исторические параллели с тем, как в США принимали мигрантов перед Второй мировой или после нее.

Dmitry Grishin

Я правильно понимаю, что одним указом американский президент может запретить въезд в страну владельцам Green cards и других виз из какой-то определенной страны? Это первый случай в истории или такое уже много раз случалось? Я помню только историю, когда во время второй мировой войны всех американцев японского происхождения переместили в лагеря.

Xenia Loutchenko

Вчера был день памяти Холокоста. И указ Трампа о мигрантах. Одна из самых жутких историй, рассказанных в музее Яд Вашем - история корабля "Сент Луис". Почти тысяча еврейских беженцев из Германии в 1939-м году плыли в Америку, надеясь спастись. Их не приняли Куба и США. Они вернулись назад (как они плыли обратно, страшно даже пытаться представить) и погибли почти все.

Два года назад в Яд Вашеме мне в голову не могло прийти, что это может буквально повториться. Чтоб Америка! Вот так.

Самое страшное, что вот он XX век кончился - музеи, книги, кино, "богословие после Освенцима". И что? Упаковали в коробочки с надписями "евреи", "прошлое" и всё. Бронза, учебники истории, экскурсии. И Америка не пускает. Беженцев. Которые рожей не вышли.

Указ критиковали за дискриминацию по происхождению и вероисповеданию.

Marat Guelman

Трамп начинает: ...дискриминационный запрет на въезд в страну иммигрантам из мусульманских стран, кроме беженцев, которые притесняемы из-за того, что они христиане. Людей высаживают из самолётов, задерживают в аэропортах. Какое-то безумие.

То есть ислам и исламский терроризм на территории США становятся, если не синонимами, то близкими понятиями. Интересно, кто там считает последствия? Почитать бы выкладки.

logofilka

Чисто картинка для контекста происходящего. У меня был клиент - гражданин мусульманской страны из ныне забаненных. Пилот гражданской авиации летающий на международных рейсах и легальный резидент США. Можете вообразить, какие проверки проходил араб с лицензией пилота, прежде чем ему выдали гринкард. И вот он возвращается из рейса к жене, котрая абсолютно белая американка родом из Огайо, и малым детям, которые, к слову, учатся в частной католической школе - а его не выпускают в зону прилета и предлагают убираться на историческую родину, где он не был лет этак 15. Его профессионализму только что были доверены десятки американских граждан. А он даже не то что летал в страну, где его гипотетически мог завербовать ИГИЛ, человек просто вернулся с работы.

Serguei Parkhomenko

Для тех, кто хочет посмотреть, как выглядит вблизи история с исполнением указа Трампа о запрете на въезд в США граждан из семи исламских стран, очень советую последить за конкретным случаем вот этой девушки:

https://linguistics.stonybrook.edu/students/vahideh.rasekhi



Вахида Разехи - соискатель степени доктора философии (в смысле, PhD, не путать с российской докторской степенью), лингвист, аспирант университета Stony Brook, гражданка Ирана. В минувшем году она была избрана главой объединения аспирантов этого довольно известного и престижного университета, одного из четырех работающих в рамках «Университетского центра Нью-Йорка» (http://www.sbgso.org/index.php/about-us/executive-committee).



Вчера она оказалась среди тех, кто был заблокирован в

транзитной зоне аэропорта JFK, и кому попытались отказать во въезде, в соответствии с только что вышедшим указом.

Многие отмечали, что последние теракты совершили выходцы совсем не из тех стран, что перечислены в указе, и высказывали опасения, что меры могут привести к радикализации мусульманского населения.

Sam Klebanov

Я не гражданин ни США, ни стран, попавших под запрет. Но меня при этом очень сильно поразила и как-то лично задела история с запретом на въезд беженцам и гражданам ряда мусульманских государств. Может быть потому, что когда-то я сам прошёл весь путь иммиграции, знаю всё это изнутри, общался с беженцами из многих стран мира (даже делил одно время комнату с иракцами) и мне очень легко поставить себя на место тех, чья жизнь оказалась вчера разрушена. Особенно поражает то, что запрет коснулся обладателей действующих виз, статусов беженца и видов на жительства (грин карт). Простая ситуация: живёт человек в США и выехал на какое-то время за границу - по делам, или в отпуск, или просто навестить друзей или родных. А вернуться домой уже не может. Хотя в США у него и дом, и семья и работа, да и вообще вся жизнь. И куда ему деваться, при том, что в страну происхождения многие из них вернуться не могут. Поражает не просто жестокость по отношению к тысячам людей, а какая-то запредельная бессмысленность этой жестокости. Т.е. выходцы из мусульманских стран, находящиеся в данный момент США, пока не пострадали, но те, кто хотя бы просто выехали в соседний мексиканский город уже не могут вернуться. Да и вообще, весь список стран, откуда запрещён въезд не имеет никакого отношения к терактам последних лет в США и Европе:

Бостонский марафон - уроженцы Чечни, т.е. России

Сан-Бернардино - уроженец США и выходец из Пакистана

Орландо - уроженец США (родители из Афганистана)

Ницца - Тунис

Берлин - Тунис

Alexander Osovtsov

Мне не нравилась политика Обамы, который, на мой взгляд, совершенно недостаточно противостоял радикальному исламизму, а во многом и потворствовал ему. Но я не уверен, что в Йемене проповедников этой идеологии найдётся половина от того количества, что родились и выросли в Великобритании. Бороться надо с бандитами, а не с брюнетами (с).

Владимир Милов

В мусульманском сообществе такие действия вызовут крайнее отторжение даже среди тех, кто хорошо или нейтрально относился к США. В этом смысле значительная часть американской soft power в этой части мира одним росчерком пера просто выкинута на помойку. ИГИЛ сейчас прекратила вещать всю свою пропаганду и только лишь неистово твитит ссылки на указы Трампа и сообщения СМИ об их последствиях - больше им ничего и не надо, они получили от оранжевого самый лучший подарок, о котором не могли и мечтать

Блогеры делились фото знаменитостей, пришедших на митинги – в их числе оказался и Сергей Брин, сын эмигрантов из СССР.



Однако многие из бывших соотечественников выступили в поддержку запретительных мер – и комментаторы пытаются разобраться, почему.

Andrey Malgin

Как я и думал, русские эмигранты, живущие в США, встретили на ура новость, что не будут пускать каких-то других эмигрантов. В русскоязычном твитере ликование.

Victor Sonkin

Высказывания эмигрантов (т. е. любых людей, живущих не в месте рождения), одобряющих те или иные противоэмигрантские меры, вызывают у меня — как бы сказать? — ну, наверное, вздох: да, многие люди именно такие глупые, как и казалось.

Диляра Тасбулатова

те наши эмигранты которые радуются решению Трампа, не понимают, что и до них доберутся

Anastasia Kirilenko

Смотрю CNN , где показывают митинг в аэропорту Нью-Йорка и Твиттер Джастина Трюдо ('все беженцы, велком") и не знаю, плакать или смеяться. Думаю о знакомом колумбийце (полит. беженец в Париже), родственники которого давно эмигрировали в США и... голосовали за Трампа. Они надеялись, что он "оградит их от конкуренции", то есть, от новой иммиграции. Между прочим, среди сторонников Ле Пен много "нетитульных" французов, которые надеются на то же самое - "ограничение конкуренции" )) Пожалуй, если победят эти сторонники "ограничения конкуренции" во Франции, надо будет постучаться в Твиттер к господину Трюдо: "а можно к вам?"

В Америке ведь остался этот дух веры в человека: "чем больше нас, тем больше мы можем", там стоят памятники различным иммигрантам, которые поднимали страну. Нигде такого больше не было и нет (и почему-то страна была самой успешной в мире), мб только в Канаде. И приходит этот Топтыгин, миллиардер-девелоппер, умевший дружить с мафией, не имеющий никаких принципов в бизнесе, скрывающий свои доходы, и становится защитником "простых рабочих" от "истеблишмента". Лжец с ядерной бомбой. Мб ему действительно поверили в основном разнорабочие колумбийцы?! Иначе как это объяснить?!

Поддерживают указ президента США и многие российские патриоты. Радиостанция "Говорит Москва" сообщает, что указ похвалил депутат Виталий Милонов:

Безусловно, это здравое решение нового президента. Те, кто приезжают не работать, а жить за счёт тех, кто работает, они не желательны. К тому же многие из тех, кто приезжает, являются адептами всевозможных полусектантских радикальных организаций. Господин Трамп показывает, что он умеет действовать в интересах своей страны. И это, конечно, заслуживает уважения

В защиту указа выступил и известный телеведущий Дмитрий Киселев.

Nikolai Rudensky

Очередной сюжет "Вестей недели" озаглавлен так: "Нового президента США пытаются выставить врагом ислама". Совсем озверели клеветники. #ТВперлы

Выглядит это странно, отмечает ​Алексей Ковалев.

А вот сотрудники государственных информагенств и примкнувших к ним Лент.ру и прочих, которые резко побежали защищать Трампа от зловредных американских либералов, пересказывать без всяких комментариев его заявления, что против него голосовало 3 миллиона нелегальных мигрантов - они это зачем делают? Я понимаю Путина хвалить, в этом хоть какой-то карьерный и прагматический резон есть, но от Трампа они каких бонусов ждут?

Бескорыстно поддерживают Трампа и многие комментаторы из "антидемократического" лагеря.

Egor Prosvirnin

Американские леваки и вообще прогрессивная общественность всерьёз возмущены, что Трамп подписал указ об ограничении въезда для мусульман в День Памяти Холокоста. Типа, гад специально меньшинства в Такой День ущемлять начал, с этого все и начинается!

Тот факт, что попавший в стоп-список Иран регулярно грозится уничтожить Израиль, а прочие страны (например, Сирия) с Израилем регулярно воевали, прогрессивную общественность не смущает. Удивительно <сумасшедшие> люди, конечно. Причем если в США они сейчас по подворотням воют от бессилия перед "американским фашизмом", то у нас они сейчас правят. Борются, волшебные, с "русским фашизмом" всеми способами, от уголовных преследований и дотаций Шариатской Республике до массового завоза "трудолюбивых иранцев".

Холмогоров Егор

Инициатива Трампа имеет не только практический, но и философский аспект. Ведь беснование «толерантности» привело к тому, что общество решило: христиан надо поддерживать поменьше, а побольше – тех, к кому прежде были недостаточно толерантны. Возникла целая система привилегированных «меньшинств», в которой гомосексуалисты и трансвеститы ухитрялись уживаться в одних и тех же списках с проповедниками самого безумного фанатизма. От полиции и спецслужб фактически требовали закрывать глаза на возможную связь религиозно-политического мировоззрения со склонностью к террору.

Трамп отказывается именно от этой искусственной слепоты. Он предлагает ненависть к ненависти и любовь к любви – приоритет для тех, кто осмелился не отречься от той веры, которая была гонима от начала своей истории, которая создала и Россию, и Европу, и США. Трамп предлагает защищать своих, а о чужих судить с разбором. По их делам.

Дмитрий Ольшанский

Смотрю я на очумелые, кричащие толпы протестующих в американских аэропортах - нет фашизму! долой Трампа! welcome, Йемен и Сомали! - и думаю о том, что это настоящее самоубийство нынешнего молодого Запада.

Попытка самоубийства, во всяком случае, - и дай-то Бог, чтобы "фашисты" смогли это дело остановить. <...>

Нет ли у проклинающих Трампа - отсталых родителей, которые неправильно проголосовали, за что и заслуживают презрения, в отличие от сладкого мигранта из Сомали?

Ох, что-то мне подсказывает, что такие родители есть.

Так что леволиберальная движуха - она не про Новый Завет.

Она - про чужефилию.

Чужефилия - это когда человек только в том случае достоин сочувствия и поддержки, если он непонятный и странный, если он далеко, если в этом таинственном далеком мире он романтически страдает, как голодающие дети Германии у Булгакова, как Гренада в советских стихах. <...>

Что если попробовать любить не одного только дальнего?

Разбавить его ближним - чуть-чуть.

Известен типаж экзальтированного молодого человека, который "ищет Бога" где-нибудь в Индии.

В церкви за углом искать Бога неинтересно.

Там все так знакомо, там толстый поп, старухи ворчливые, фашизм, Путин, Трамп.

То ли дело Индия.

Але, милый.

Бог - не где-то на другом конце мира.

Он тут.

Он все время с тобой..

Многие патриоты набросились на певицу Рианну за оскорбительное высказывание в адрес Трампа.

​

Ivan Beliaev

Член Совета Федерации Пушков.

Совесть русской музыки Иосиф Пригожин.

Обозреватель Life Игорь Мальцев.

И просто незаурядный ум Егор Холмогоров.

Считают своим моральным долгом защитить президента США от певицы Рианны.

You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella...​



Впрочем, новые антииммиграционные меры оказались близки и отдельным комментаторам из либерального лагеря.

Антон Носик

При всём уважении к праву сторонников ИГИЛ и стражей Исламской революции свободно перемещаться по миру, граждане развитых стран тоже имеют кое-какие права. Например, право на защиту от международной террористической угрозы. Когда иммиграционные службы допускают въезд в США или страны Евросоюза террористов-смертников, это право нарушается. За последние месяцы мы видели достаточно примеров, чтоб убедиться: въездные, визовые и иммиграционные процедуры во многих странах Запада несовершенны, и вопрос о введении более строгих процедур паспортного контроля — не прихоть каких-то там расистов, ксенофобов или популистов. Миллионы французов, пересматривающие своё отношение к мигрантам и политике открытых дверей, начитались не речей Трампа, и даже не моих постов про Сирию, а последних новостей из Парижа, Ниццы, Тулузы, Руэна.

Можно, конечно, ради политкорректности сделать вид, что террористическая инфраструктура исламистов в странах Запада никак не связана с прорехами в иммиграционной политике, и что все террористы на свете — просто одиночки, случайно поехавшие крышей, как Андерс Брейвик. Но факты свидетельствуют об ином. Брейвик, Унабомбер, МакВей — действительно одиночки, зато счёт людей, связанных с сирийско-иракским и палестинским террористическим подпольем в странах Запада идёт на многие тысячи. Свобода перемещения между Сирией и Европой — важный фактор, способствующий нынешнему уровню террористической угрозы для парижан, брюссельцев, лондонцев. То, что во французских терактах периодически оказываются замешаны люди, фигурировавшие в особых списках местных спецслужб, — верный признак того, что количество потенциально опасных исламистов уже превысило возможности силовых структур не только по выявлению, но даже по отслеживанию тех, кто уже на учёте…



Параллельно ещё один паспортно-визовый скандал разгорается вокруг выходцев из арабских стран, которые успели обзавестись британским гражданством — а их теперь тоже не хотят пускать в Америку, несмотря на паспорта Соединённого Королевства. Мне в этой связи вспоминается взрыв в тель-авивском баре Mike’s Place, рядом с посольством США. Теракт совершили Асиф Мухаммад Ханиф из лондонского пригорода Хаунслоу и Омар Хан Шариф из Дерби. В Израиль они оба въехали из Иордании, именно по британским паспортам. Если б они попробовали въехать по сирийским, их бы просто не пустили. Конечно, при этом было бы нарушено их право на свободу перемещения. Но это, как мне кажется, разумная цена за жизнь и здоровье людей, оказавшихся в ту апрельскую ночь на тель-авивской набережной.

Тема миграционной политики сегодня – одна из самых важных и болезненных, в том числе для россиян, и мнения по поводу того, какой она должна быть, бесконечно разнообразны.

Dmitry Butrin

конечно же, мне вся эта эпопея с миграционными законами не может нравиться. границам в любом случае надлежит быть открытыми, приобретений от этого в любом случае больше, чем проблем.

Кирилл Шулика

Современная миграционная политика это не открытые границы, как думают многие. И глобализация это не открытые границы. Никто вообще нигде не предлагает запретить миграцию, потому что это невозможно.

Но в миграционной политике существует два подхода. Первый - сами мигранты выбирают, куда им ехать и где садиться на пособия и смотреть в Интернете ролики своих братьев по вере. Второй - страна выбирает из желающих приехать мигрантов тех, которые ей нужны. Есть ли у страны такое право? Безусловно... Потому что мигранты это нагрузка на налогоплательщика. Грубо говоря, они должны вкладывать в мигрантов те инвестиции, которые потом окупятся.

Oleg Kozyrev

Принимать или не принимать жителей определенных стран - разумная миграционная политика. Разумно чуть радушнее принимать странам иностранцев своей национальности, своей веры, своих убеждений. Разумно больше искать среди иммигрантов образованных и полезных, чем диких и разрушающих культуру твоей страны. Разумно, наконец, определять количество тех, кого потянет принять экономика страны.

Но я не верю, что Трамп способен проводить разумную политику в области миграции. Думаю, он как слон в посудной лавке, поссорит США со многими странами, народами и религиями. Для того, чтобы проводить разумную политику, нужен кто-то другой - не Трамп.

Отдельные комментаторы считают, что более жесткие ограничения на въезд не помешали бы и России.

Кирилл Шулика

А можно как-то договориться Путину и Трампу, чтобы антимиграционные указы последнего применялись еще и в России. Ну типа в рамках двустороннего политического соглашения между двумя странами что ли?

Просто реально завидую вот США. Бьешься в России за более жесткую миграционную политику, а в США приходит такой президент, который начинает все это выполнять.

И ведь еще интересно посмотреть, как наши доморощенные олбрайт будут грозиться принять ислам в знак протеста.

Да, в Европе на выборах в этом году именно миграция будет ключевой темой. Выиграет тот, кто предложит жесткие реалистичные меры.

​Константин Эггерт, напротив, считает, что подобные меры России ни к чему:

Выскажу довольно парадоксальное мнение: на фоне дискуссии об иммиграционной политике Трампа, в России, как ни странно, интеграция иммигрантов идёт, на самом деле, относительно неплохо. Прежде всего потому, что в России нет никаких возможностей иммигрировать и не работать. Невозможно сесть на социальное пособие и смотреть исламистские видео в Ютьюбе в бесплатном муниципальном жилье. Приходится учить русский и адаптироваться. Обратите внимание, как резко спали антимигрантские настроения в больших городах. Мне кажется, люди постепенно привыкают к новым соседям. То есть нерегулируемая миграция оказалась саморегулируемой. Многие, в том числе, и я, понимают, что потенциально выходцы из Центральной Азии - электорат Путина. Это грустно. Но, как заметил мне один недавно приехавший узбек, который на родине был капитаном милиции, "по сравнению с Каримовым, у вас тут такая свобода, что дух захватывает". Что правда. Перспективно мыслящие оппозиционные политики должны обратить внимание на миллионы новых россиян, как на важную часть электората. #Трамп #миграция

Педантичные блогеры погрузились в исходные документы, чтобы выяснить, насколько справедлива критика в отношении указа Трампа, и выяснили, что список стран, для выходцев из которых был ограничен въезд, происходит из другого, более раннего документа, подписанного еще Бараком Обамой.

stas

Для начала, собственно текст указа.

В этом тексте, разумеется, нет слова “мусульмане”, что неудивительно. Удивительно (особенно для тех, кто читает только вторичный продукт) другое - в нём нет слов “Иран”, “Ирак”, “Йемен”, “Ливия”, “Сомали”. Слово “Сирия” там есть, но в другой части документа (пока меня интересует та часть, которая об ограничении вьезда).

А откуда же список стран? А вот откуда - в 2015 году Конгресс принял, а неизвестно какой президент подписал закон, в числе прочего ограничивающий участие людей, посетивших некоторый список стран, в программе Visa Waiver, и описыващий список стран "повышенного риска". На этот список - вернее, на его интерпретацию DHS, включающую именно эти 7 стран (как обычно, тот закон написан так, что его можно толковать широко - “any other country or area of concern”, а конкретное воплощение определяют подзаконные акты и действия исполнительной власти) - и ссылается приказ Трампа.

Из этого мы учим, что все, кто нам рассказывает, что Трамп специально отобрал эти страны под свой бизнес и прочую чушь - либо считают, что Трамп у нас президент уже как минимум с 2015, либо врут. <...>

В целом, во временной приостановке выдачи виз не было бы ничего особенного - Обама сделал то же самое в 2011 с визами из Ирака в на 6 месяцев связи с обнаружением в Кентакки террористов Аль-Каеды, проникших в страну под видом беженцев. Пострадали даже совершенно ни в чём не повинные иракцы, сотрудничавшие с американцами (указ Трампа позволяет делать исключения в таких случаях, не уверен, почему с указом Обамы этого не произошло).

Однако включение в список держателей уже выданных виз и даже держателей гринкартов заходит слишком далеко, это серьёзная ошибка и я надеюсь, что Трамп её исправит как можно скорее.

Припоминают Бараку Обаме не только ограничения 2011 года, но и один из последних сюрпризов его администрации – отмену распоряжения, позволявшего кубинцам, которым удалось нелегально добраться до территории США, автоматически получать американский вид на жительство.

Ostap Karmodi

Я очень рад, что американцы сейчас протестуют против одного из первых указов Трампа. Но мне очень жаль, что они не протестуют против одного из последних указов Обамы - а он ведь по сути те же яйца, вид сбоку.

Это я не о том, что "вот вы тут Трампа ругаете, а ваш Обама...". Правильно ругаете. Это я о том, что если бы люди научились не прощать "своим" политикам того, что они уже не прощают "чужим", мир мог бы стать гораздо лучше.

Многие российские комментаторы зачарованно наблюдают за американской демократией в действии и восхищаются судьей, приостановившей действие указа.

Рыклин Александр

Знаете, что мне теперь интереснее всего про Америку? Как она ответит на вызов... Другими словами, все эти годы и десятилетия вытачивания процедур и создания институтов обеспечили народ США надежным инструментарием для стабилизации системы? Мы же это в кино про пришельцев сто раз видели... Сейчас по всей Америки мигают красные лампы и механический голос талдычит без передышки - "Нарушение внешнего контура! Нарушение внешнего контура!"

Короче, смотрим, сможет ли Сигурни Уивер справиться с Чужим? А иначе, зачем ее система воспитывала, учила?

​



Ivan Kurilla

НКО через суд остановило действие указа президента.

Только вот на днях объяснял кому-то, что моя мысль о том, что Трамп сделает США более демократичной относится не только к его взаимодействию с его сторонниками, но и с тем, что он заставит противников своей политики принять участие в политике "снизу" и сделает гражданское участие более значимым.

Леонид Волков

Президент подписывает абсурдный указ.

Тысячи граждан мгновенно (не уведомляя за 10-15 дней!) выходят на митинги (в том числе на объектах критической инфраструктуры!).

Гражданские НКО и сотни юристов-волонтеров (которым никто не говорит, что они работают за печеньки Госдепа) мгновенно готовят судебные иски в защиту прав людей, затронутых указом президента.

Суды моментально (а не через пять дней) принимают эти иски и судья моментально (а не через месяц) выносит решение, приостанавливающее действие указа президента до разбирательства относительно его законности.

Чиновники, только что действовавшие в строгом соответствии с указом, начинают действовать в соответствии с решением суда.

Что я чувствую в связи с этой историей (о которой, наверняка, снимут много красивых фильмов)?

Зависть чувствую, что уж там.

Жгучую зависть.

Ну и еще больше желания добиться того же: независимого суда, разделения властей, сильных НКО и, главное, неравнодушных граждан.

Andrei Desnitsky

В США демократия работает.

Это не значит, что в США все и всегда принимают правильные решения. Это значит, что ни один человек не может навязать любое решение всей стране от имени "большинства".

Вот и будем с большим интересом наблюдать, как она работает, эта самая демократия в США. Нам когда-нибудь пригодится.

Один из возможных механизмов противодействия президентской политике описывает Павел Демидов на carnegie.ru:

Все это очень похоже на события восьмилетней давности, когда президентом США стал еще не поседевший, молодой Барак Обама. Как и Трамп сегодня, он тогда для многих американцев был воплощением надежды на лучшее. Как сейчас Трамп и республиканцы, в 2008 году Обама с демократами контролировал обе палаты Конгресса – лучшее доказательство массовой поддержки его тогдашней политической революции и курса на перемены. Но уже через месяц после вступления Обамы в должность серьезным ограничением для его президентства стало движение, получившее название Чайная партия.

Менее чем за год Чайная партия сформировала среду, которая серьезно ограничивала свободу действий президента Обамы и стимулировала республиканских политиков занимать непримиримую позицию.

В результате уже через два года после триумфа Обамы республиканцы, сыграв на несоответствии высоких ожиданий от Обамы и тяжелой ситуации в экономике, одержали сокрушительную победу на промежуточных выборах в Конгресс.

Этот сценарий, попортивший демократам немало крови в 2008–2010 годах, сейчас рассматривается многими как отличная возможность блокировать деятельность президента Трампа.

В общем, нельзя не отметить, что деятельность нового президента США пока вытеснила из русскоязычных соцсетей все остальные поводы для обсуждения, в том числе и у "патриотов". Как-то даже обидно за Россию.

Andrei Desnitsky

"Чётамухохлов" переключается в режим "КактамнашДональд".

Широка страна моя родная, но сама себе не интересна.