В Великобритании петицию против Трампа подписали миллион человек

В Великобритании более миллиона человек подписали петицию в Интернете за отмену запланированного в этом году государственного визита президента США Дональда Трампа.

Для рассмотрения петиции парламентом необходимо 100 тысяч подписей и законодатели планируют обсудить этот вопрос 31 января, сообщает Би-Би-Си. В петиции говорится, что Дональду Трампу должен быть разрешен въезд в Великобританию в качестве главы правительства США, но он не должен быть приглашен с официальным визитом, поскольку это бы смутило Ее Величество Королеву Елизавету II.

Число подписавших петцию стремительно растет с тех пор, как Трамп подписал правительственное распоряжение приостановить всю программу беженцев в США на 120 дней, а также ввести запрет на неопределенный срок на сирийских беженцев и приостановить въезд всех иммигрантов из семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней.

Этот шаг привел к протестам по всем Соединенным Штатам и за рубежом, в том числе в Великобритании.

Во время своей недавней поездки в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что государственный визит Трампа состоится, но дата не была объявлена.

Bи-Би-Си цитирует анонимный источник в офисе премьер-министра, который заявил, что эти призывы могут быть проигнорированы, поскольку отмена визита была бы "популистским жестом". "Америка является огромным, важным союзником," -заявил этот источник. "Мы должны думать на долгосрочную перспективу."