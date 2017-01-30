В Петербурге общественность выступила против объединения библиотек

Ведущие библиотекари Петербурга – профессор Петербургского университета культуры Аркадий Соколов, научный сотрудник Научного центра исследований книжной культуры Российской Академии наук Юрий Столяров и научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить слияния московской и петербургской библиотек.

Ведущий библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев считает возможное слияние беспрецедентным случаем, подобного которому не было ни в одной стране. По словам библиографа, главный аргумент генерального директора Российской национальной библиотеки Александра Вислого о необходимости создания объединенного электронного каталога несостоятелен, поскольку даже самостоятельный каталог РНБ работает очень плохо, постоянно зависает, так что обслуживать читателей приходится по старинке.

В этой ситуации объединение каталогов может только усугубить проблему, тем более что структура РГБ и РНБ разная, и унифицировать каталог чрезвычайно сложно. По словам Никиты Елисеева, московская РГБ уже пострадала от преобразований Александра Вислого, например, были случаи, когда читателям, которым нужны газеты 1920-х годов, приходится приезжать за ними в Петербург.

По мнению библиотечных работников, причина объединении двух крупнейших библиотек страны – одна: желание сэкономить деньги. При этом ни у кого нет сомнения, что в случае объединения в библиотеках пройдет еще одна волна сокращений, в результате пострадают читатели.

Доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Александр Кобринский обращает внимание на то, что финансирование библиотек и так резко сокращается, например, Российская национальная библиотека в Петербурге лишилась подписки на научные и литературные журналы. В случае объединения с Российской государственной библиотекой она наверняка лишится обязательного экземпляра книг, то есть будет разрушена система, существовавшая со времен Екатерины Второй.

Противники объединения библиотек задаются вопросом, какой в этом смысл, если фонды все равно находятся в разных городах – ведь никто не будет налаживать доставку книг из Петербурга в Москву и обратно. Библиотекари уверены, что в случае объединения в России больше не будет двух крупнейших библиотек – петербургская превратится в филиал московской.