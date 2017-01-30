ЕСПЧ коммуницировал жалобу правозащитницы Татьяны Котляр

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял и рассмотрел жалобу правозащитницы Татьяны Котляр, зарегистрировавшей в своей квартире сотни беженцев с востока Украины и признанной виновной по делу о нелегальной миграции.

Котляр пожаловалась на нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека – о свободе выражения мнения и о наказании исключительно на основании закона.

ЕСПЧ, в частности, обязал российские власти ответить, было ли нарушение, в котором обвиняют Котляр, совершено до вступления в силу соответствующей законодательной нормы.

В ноября 2015 года суд признал Татьяну Котляр виновной в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет 12 иностранцев, и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. В конце декабря стало известно, что правозащитница находится под подпиской о невыезде.

