Багдад просит Трампа пересмотреть запрет на въезд в США граждан Ирака

Ирак попросил США пересмотреть введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд своих граждан. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Ирака, которое выдержано в более дипломатическом тоне, чем решение иракского парламента, который в понедельник потребовал от правительства нанести "ответный удар" и запретить гражданам США въезд в страну.

"Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение," - говорится в заявлении МИД Ирака.

Отмечая свое сотрудничество в США в борьбе с группировкой "Исламское государство" МИД Ирака уточняет: "Мы подтверждаем стремление Ирака к укреплению стратегического партнерства между двумя странами".

В пятницу президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством стран - Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена - и временно приостановить прием беженцев.