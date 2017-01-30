"Новая газета": возбуждено уголовное дело о покушении на Кадырова

В Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на главу республики Рамзана Кадырова, сообщает "Новая газета" со ссылкой на материалы из книги учета преступлений.

Из них следует, что 23 января в районе Гудермеса были задержаны четыре человека, которые признались в подготовке нападения на Кадырова. Они рассказали, что организатором покушения является Иса Ямадаев, представляющий семью, которую журналисты называют давними врагами главы Чечни.

На Ямадаева и задержанных завели уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Когда должно было произойти предполагаемое нападение, в документе не сказано, но журналисты "Новой газеты" полагают, что речь идет о неудавшемся покушении в селе Беной весной 2016 года. Именно там проходило одно из задержаний.