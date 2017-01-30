Ангела Меркель: "Ситуация в Донбассе вызывает обеспокоенность"

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе. 30 января на совместном с президентом Петром Порошенко брифинге перед их двусторонней встречей в Берлине Меркель заявила, что режим прекращения огня не действует, а военнослужащие вновь погибают. По её словам ситуация на линии разграничения конфликтующих сторон "вызывает беспокойство".

Канцлер ФРГ подтвердила приверженность Берлина Минским договоренностям.

Президент Петр Порошенко проинформировал Меркель о гибели 29 января пяти украинских военнослужащих, ещё 12 были ранены. В понедельлник 30 января ещё двое солдат погибли и пятеро были ранены, заявил президент Украины. Порошенко подчеркнул, что эти потери - рузультат артиллерийского огня из систем, установленных пророссийскими сепаратистами в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.Огневые позиции размещены среди жилых кварталов, чтобы армия не могла вести ответный огонь. Российская сторона, по словам Порошенко, отказалась реагировать на запросы Киева и запросы ОБСЕ в связи с обстрелами.

По словам Порошенко, Украина не видит альтернативы Минским договоренностям.