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Новости

В Польше опубликованы данные о надзирателях лагеря смерти Освенцим

Ворота лагеря Освенцим

Ворота лагеря Освенцим

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Институт национальной памяти Польши в понедельник опубликовал данные примерно о 10 тысячах надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

База данных доступна в интернете и включает в себя информацию об именах, фамилиях, дате и месте рождения надзирателей, а также – при наличии – их фотографии, кроме того и материалы о судебных процессах, которые проводились против бывших надзирателей после Второй мировой войны. Руководство института подчеркивает, что это самая масштабная общедоступная база данных о персонале лагеря смерти в истории, – сообщает Польское радио.

Впоследствии будут опубликованы данные о надзирателях и других нацистских лагерей, располагавшихся на территории оккупированной Польши во время войны.

По оценкам, в лагере Освенцим были убиты до полутора миллионов человек, большинство из них – евреи.

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