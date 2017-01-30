Президент Трамп: первые 10 дней. Эфир в 21:05.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики повлияет на порядок выдачи виз российским гражданам. Об этом телеканалу "Дождь" рассказали в посольстве США. Указ затронет положение, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев. Об этом телеканалу "Дождь" рассказали в посольстве США.

В подписанном Трампом указе говорится, что программа повторной выдачи виз — The Visa Interview Waiver Program —должна быть прервана, а все соискатели неиммигрантской визы должны теперь проходить личное собеседование.

Визовое соглашение The Visa Interview Waiver Program между США и Россией вступило в силу в сентябре 2012 года. Документ упростил выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Первые шаги президента Дональда Трампа обсуждают журналисты Владимир Сухой, Александр Герасимов, Флорида, США, политолог Андрей Коробков, Нэшвилл, США.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.