Сергей Литвинов переведен из колонии в Ростовской области в другую колонию

Гражданин Украины Сергей Литвинов, осужденный по делу о разбойном нападении на гражданина России, этапирован из колонии в Ростовской области, где он отбывал наказание с осени 2016 года. Об этом пишет в "Фейсбуке" активистка Яна Гончарова. По ее данным, Литвинова этапировали в Магаданскую область. С чем связан нынешний перевод, неизвестно.

Литвинов был задержан в августе 2014 года и обвинен в причастности к массовым убийствам и изнасилованиям мирных жителей в Луганской области. В ноябре 2015 года это обвинение с него сняли, однако в его деле появился новый эпизод – о разбойном нападении на гражданина России Александра Лысенко в Луганской области. При этом факт нахождения Лысенко в Луганской области в указанное в деле время подтвержден не был. Литвинов был приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима за разбой.

За признанное незаконным преследование по делу о массовых убийствах и изнасилованиях Литвинову присудили тысячу рублей компенсации.