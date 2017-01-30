Фигурант дела "Кировлеса" Петр Офицеров госпитализирован в Москве

Фигурант дела "Кировлеса" предприниматель Петр Офицеров был госпитализирован 30 января в Москве. Об этом сообщает корреспондент журнала The New Times Мария Эйсмонт, которая в этот момент находилась рядом с ним. В публикации отмечается, что состояние здоровья Офицерова "не критическое". Причины недомогания предпринимателя пока не известны.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Кирове судья Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова. 30 января никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова не прибыл. Как заявила секретарь суда, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, представлено не было.



Из исправительной колонии (ИК-18) посёлка Харп Ямало-Ненецкого округа, куда собиралась отправиться в служебную командировку адвокат Светлана Давыдова, пришла телефонограмма о том, что колония закрыта на карантин.

Процессы в московских судах на это время были отложены. Как заявили сами адвокаты Навального и Офицерова на одном из прошлых заседаний, "Кировлесу" дали "зеленый коридор", однако этот "коридор" опять остался пуст. Следующее заседание по делу "Кировлеса" назначено на 1 февраля.