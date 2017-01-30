Премьер-министр Канады Трюдо поддержал мусульман, живущих в стране

В Канаде полиция продолжает расследование нападения на мечеть в городе Квебек, жертвами которого стали шесть человек. Арестован один подозреваемый, второй, считавшийся ранее сообщником, находится под охраной в статусе свидетеля.

По делу о нападении на мечеть арестован Александр Биссонет, студент Франко-канадского университета. Гражданство свидетеля пока не оглашается, но известно его имя Мохамед Кадыр и что он выходец из Марокко.

Полиция отказалась сообщить подробности относительно мотивации подозреваемого в в стрельбе в мечети, которая является одновременно и Культурным исламским центром Квебека.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в Палате общин в Оттаве, заявил, что речь идёт о террористическом нападении. Трюдо обратился к одному миллиону мусульман, живущих в Канаде, подчеркнув, что их вклад в развитие страны высоко ценится, и Канада - их дом. Премьер-министр назвал теракт преступлением, совершённым против всех канадцев.