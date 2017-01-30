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Новости

Прокурор штата Вашингтон подаёт иск против Трампа

Акция протеста у Белого дома, 29 января 2017

Акция протеста у Белого дома, 29 января 2017

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Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон намерен подать иск в федеральный суд против президента США Дональда Трампа, министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации из-за указа о миграционной политике.

Он требует признать неконституционными основные положения указа, согласно которому, в частности, гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением запрещается въезд в США.

По мнению Фергюсона, указ нарушает положения американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

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