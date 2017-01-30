Российским спортсменам не разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Президента МПК Филип Крэйвен заявил, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК, который рассмотрел и обсудил их в воскресенье на своем заседании в Бонне. В итоге было принято решение отклонить предложения ПКР. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России.

В августе 2016 года МПК отстранил Россию от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации. Введенные в конце лета санкции не позволяют российским паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду в Пхенчхане.

ПКР продолжит подготовку российских спортсменов к Паралимпиаде, несмотря на запрет вышестоящего комитета.