В Госдепартаменте США готовится "меморандум несогласных"

Временные ограничительные меры, принятые президентом Дональдом Трампом в отношении граждан семи мусульманских стран, привели к образованию "трещин" в рядах его администрации, пишет газета "Нью-Йорк таймс". Бюрократы стараются обеспечить выполнение указа, о котором узнали лишь после его подписания; военные чины опасаются, что указ повредит отношениям с партнерами в конфликтных зонах Ирака, а дипломаты выражают неприятие "послания" международному сообществу, которое содержится в указе президента.

В коридорах Государственного департамента циркулируют "диссидентские настроения", пишет газета. Дипломаты предупреждают, что закрытие ворот государства перед 200 миллионами иностранцев ради того, чтобы "отсеять" горстку якобы возможных "будущих террористов", не приведет к повышению безопасности, а может, наоборот, усугубить потенциальные угрозы.

В статье отмечается, что готовящийся меморандум с изложением "особого мнения" части сотрудников начал обретать черты документа в конце прошлой недели. Инициаторы уже собрали более ста подписей, что необычно много для подобных инициатив. Однако содержание документа еще продолжает редактироваться.

В Государственном департаменте США в понедельник подтвердили наличие меморандума и подтвердили право сотрудников этого ведомства на выражение несогласия. В прошлом подобные прецеденты уже имели место. Так, летом 2016 года 51 сотрудник Государственного департамента подписал письмо с "особым мнением" относительно политики бывшего президента США Барака Обамы в Сирии. Письмо было вручено тогдашнему главе Госдепартамента Джону Керри.