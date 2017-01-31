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Freedom House: Россия чаще всего покушалась на свободу за последний год

Карта из доклада Freedom in the World 2017

Карта из доклада Freedom in the World 2017

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Международная правозащитная организация Freedom House в своем ежегодном докладе, опубликованном во вторник, назвала Россию страной, чаще всего в мире покушавшейся на политические и гражданские свободы.

"Россия с ошеломляющей гордыней и враждебностью вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатах и других демократических государствах, увеличила военную поддержку диктаторскому режиму Башара Асада в Сирии и упрочила незаконную оккупацию [части] территории Украины", - говорится в ежегодном докладе Freedom House "Свобода в мире в 2017 году" .

В докладе также подчеркивается, что в самой России власти сузили пространство для деятельности политической оппозиции и выражения обществом несогласия.

"Репрессивная среда в России существовала и ранее, однако так или иначе создается впечатление, что ситуация ухудшается с каждым годом, - говорит представитель Freedom House Сара Репуччи. - В этом году мы были больше всего обеспокоены контролем над парламентскими и региональными выборами и по сути полным исчезновением либеральной оппозиции в центральной законодательной власти. Нашу обеспокоенность также вызывает признание иностранными агентами или нежелательными организациями ряда имеющих независимое мнение неправительственных организаций, чтобы по сути заставить их замолчать".

Как и в прошлых докладах Freedom House, Россия признана несвободной страной. По этим показателям она находится в одной группе с такими странами как Афганистан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Несвободными признаны 49 государств, в которых проживает 36 процентов населения планеты. 67 стран из списка ограничили по итогам года политические и гражданские свободы. Стран, в которых положение улучшилось, почти в два раза меньше - 36. Всего же доклад охватывает 195 государств мира.

Регион Евразии в целом "разделен на демократически ориентированные и автократические страны", - говорится в докладе.

Украина, Грузия и Молдавия "изо всех сил пытаются сохранить хрупкие демократические достижения последних лет", но Freedom House предупреждает, что этот прогресс может сойти на нет, если Запад уменьшит поддержку этих стран.

"Особая тревога в этом году связана с тем, что Европейский союз и Соединенные Штаты, похоже, больше волнуют внутренние проблемы и они не стараются служить примером для других или оказывать помощь, чтобы поддержать демократию", - говорит Репуччи. - Таким образом, наши опасения связаны со странами на восточной окраине России и на Балканах, где уже сейчас мы наблюдаем возврат к прошлому".

Что же касается группы стран, которые Freedom House относит к автократиям, то, например, в Азербайджане, Киргизии и Таджикистане в минувшем году были "сделаны шаги, направленные на укрепление власти в условиях экономической и политической неопределенности". Узбекистан и Туркмения находятся в группе 11 самых несвободных стран мира, наряду с Северной Кореей, Сирией и Эритреей.

На уменьшение свободы в мире влияли и демократические страны. В отчете говорится, что крупнейшие демократические государства "охвачены беспокойством и нерешительностью после таких событий как отказ Великобритании от членства в Евросоюзе, увеличение популярности крайне правых ксенофобских партий в Европе и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США". По словам Репуччи, эти события связаны с тем, как изменилось отношение к меньшинствам и мигрантам.

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