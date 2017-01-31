Умерову предъявили "обвинение в новой редакции" по той же статье

В аннексированном Россией Крыму заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову предъявили "обвинение в новой редакции", но статья и эпизод в нем остались прежними.

Политического деятеля обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности из-за его слов в телеэфире о необходимости "вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

25 января Умеров рассказал, что Федеральная служба безопасности собирается вручить ему новое обвинительное заключение и добавил, что не понимает, о чем идет речь. В тот же день его адвоката Николая Полозова задержали для допроса в качестве свидетеля. Юрист отказался отвечать на вопросы, но все равно был переведен из статуса защитника в статус свидетеля и больше не может представлять интересы Умерова в суде.

В апреле минувшего года российские власти запретили деятельность Меджлиса на территории Крыма, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили запрет.