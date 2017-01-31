МИД Украины просит Запад усилить давление на Россию из-за Донбасса

Министерство иностранных дел Украины обратилось

к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Россию для того, чтобы остановить опасную эскалацию в Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе. "Требуем от России немедленно прекратить боевые действия и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня", – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Из-за повреждения под обстрелами линий электропередачи полностью обесточены города Авдеевка и Ясиноватая. Ранены, как минимум, двое мирных жителей. Без света, воды и отопления остались около 400 тысяч человек. Учитывая усиление морозов и непрекращающиеся обстрелы со стороны пророссийских сепаратистов, гуманитарная ситуация здесь продолжает ухудшаться.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая накануне в эфире одного из украинских каналов, заявил, что рассматриваются все варианты решения возникших проблем, включая частичную эвакуацию жителей региона. В пострадавших районах, согласно поручению главы правительства, должны быть развернуты штабы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения. Власти намерены обеспечить поставки топлива из альтернативных источников энергии в социальные объекты – школы и детские сады.

Из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал визит в Германию и вернулся в Киев. Глава государства призвал срочно собраться на заседание Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Обстановка в Донбассе резко обострилась 29 января. Украинские позиции попали под массированный обстрел сепаратистов в районе промзоны Авдеевки, имеющей стратегическое значение, в частности, для контроля важной трассы Донецк-Горловка. Подразделения ВС Украины столкнулись с формированиями 11-го мотострелкового полка и 100-й бригады так называемой "Республиканской гвардии ДНР". За два дня боевых действий под Авдеевской погибли восемь украинских военных, около тридцати ранены.



Как заявил Порошенко, противник разместил свои огневые позиции в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой, чтобы украинские подразделения не могли вести ответный огонь. Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрелы пророссийскими сепаратистами Авдеевки как теракт.

