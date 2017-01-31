Именем убитого посла Карлова назвали строящийся проезд в Москве

Имя посла России в Турции Андрея Карлова, застреленного в декабре в Анкаре, присвоили ранее безымянному строящемуся проезду в районе Кутузовского проспекта в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

Агентство "Интерфакс" передает, что именем Карлова также назовут школу на севере Москвы, где он когда-то учился.

20 декабря премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что улицу, на которой находится российское посольство в Анкаре, назовут именем российского дипломата.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, уволенный летом этого года в рамках расследования попытки вооруженного переворота в Турции. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии.

Андрею Карлову посмертно присвоено звание героя России.