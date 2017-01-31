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Новости

"ВКонтакте" подала иск против сбора данных пользователей для банков

Генеральный директор ООО "ВКонтакте" Борис Добродеев

Генеральный директор ООО "ВКонтакте" Борис Добродеев

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Руководство российской социальной сети "ВКонтакте" подало в суд иск против Национального бюро кредитных историй и компании Double Data, обвинив их в сборе информации пользователей для последующего составления кредитной истории и продажи своих услуг. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В исковом заявлении подчеркивается, что ни пользователи социальной сети, ни ее владельцы не давали разрешения на сбор персональных данных и прочего контента, размещенного на страницах "ВКонтакте".

В компании Double Data, с помощью технологий которой составляются "портреты" потенциальных клиентов банков, назвали иск "ВКонтакте" способом вести конкурентную борьбу и самостоятельно монетизировать анализ данных своих пользователей. Там также напомнили, что любой пользователь имеет право сделать свои данные открытыми.

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