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Мир

Президент защищает указ

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Указ президента Трампа о приостановлении допуска в США беженцев и граждан семи стран, подписанный в пятницу вечером, оставался главной темой дня в понедельник. Завершился этот день внезапным увольнением исполняющей обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, которая несколькими часами раньше отдала распоряжение своим подчиненным не защищать в судах президентский указ. Одновременно в Сенате республиканцы отказались дать ход законопроекту демократов, которым предусматривалась отмена указа президента Трампа.

Согласно официальным представителям администрации Трампа, к понедельнику все задержанные при въезде в США беженцы и граждане семи стран, ставшие объектом действия президентского указа, были допущены в Соединенные Штаты. Мало того, министерство внутренней безопасности объявило о продлении до 2 февраля крайнего срока на въезд в страну беженцев, уже получивших все необходимые разрешения. Тем не менее, эмоции по поводу неожиданно жесткого указа о приостановлении допуска в США беженцев и иммигрантов лишь разгораются.

Сам президент Трамп разъяснил свои решения в Твиттере.

"Только 109 человек из 325 тысяч были задержаны и с ними проведены собеседования… Если бы о запрете стало известно за неделю до его вступления в силу, "плохие" ринулись бы в нашу страну в эту неделю", – написал Трамп. 325 тысяч человек, согласно иммиграционным службам, прибыли в США в субботу.

Однако объяснения президента совершенно не удовлетворили его многочисленных публичных критиков – и среди демократов и даже среди республиканцев. В числе оппонентов президентского указа оказались не только его традиционные противники – законодатели-демократы, мэры крупных городов с либерально настроенным населением, защитники прав иммигрантов, устроивших в выходные шумные демонстрации в нескольких аэропортах страны, – но и главы ведущих американских компаний, опасающиеся, что президентский указ уменьшит приток в страну талантливых людей.

На Уолл-стрит в понедельник произошло самое серьезное с осени падение курсов акций. Инвесторы тревожатся по поводу непредвиденных последствий ограничения иммиграции. Среди публичных критиков оказались и дипломаты.

Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив анти-американских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами

Как стало известно прессе, несколько десятков сотрудников госдепартамента воспользовались официальным каналом для выражения своих взглядов и направили руководству госдепартаментом меморандум, в котором они настаивают на том, что результатом ограничения въезда в США граждан мусульманских стран станет не уменьшение числа террористических атак в Соединенных Штатах, а уменьшение "доброй воли в мире в отношении американцев и появление угрозы экономике".

Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив анти-американских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами. Подобные опасения доминируют в заявлениях многих противников президентского указа.

– В данный момент террористическая группировка ИГ отступает. Они обосновывают свое право на существование тем, что существует война между Востоком и Западом, между мусульманами и христианами, и мы попросту открываем дорогу к возрождению, даем им в руки инструмент для привлечения в свои ряды новых членов, как за границей, так и у нас дома, для привлечения одиноких волков, – говорит в интервью телеканалу MSNBC сенатор-демократ Крис Мерфи.

Публичные защитники указа президента, которых сравнительно немного, призывают не поддаваться эмоциям, а объективно оценить, что, собственно, пытается сделать президент Трамп. Бывший губернатор Арканзаса и бывший кандидат в президенты Майк Хаккаби убежден в том, что Белый дом предпринял необходимый шаг:

– Президент совершил то, что он обещал сделать во время президентской кампании. Но откуда взялся этот список из семи стран? Он появился в указе Обамы 2011 года и был подтвержден законом, одобренным Конгрессом в 2015 году, – говорит Майк Хаккаби в интервью Foxnews. – Этот указ основан на предыдущих решениях администрации и Конгресса, ограничивших въезд в США граждан этих стран. Просто сейчас это решение Трампа оказалось объектом широкого внимания.

Кэрол Свэйн, профессор университета Вандербильта, анализируя для CNN указ Дональда Трампа, призывает критиков ознакомиться с ним, чтобы убедиться, что цель этого указа – создать условия для эффективной проверки тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты и убедиться, что те, кто претендует на иммиграцию в США в самом деле уважают нормы и законы страны. "Поспешная попытка осуществить этот указ вызвала неожиданный хаос и путаницу", - пишет она.

Ведомству Джона Келли, которое осуществляет охрану границы, якобы не было дано точных указаний, как действовать в отношении граждан стран, упомянутых в указе уже после того, как он вступил в силу

Как отмечают ведущие американские газеты, цитируя источники в Конгрессе и в администрации Трампа, именно поспешность и кулуарность при подготовке этого документа, некоторые положения которого были изменены буквально в последнюю минуту, вызвала недовольство даже некоторых членов кабинета Трампа. По сведениям The Washington Post, министры обороны Джеймс Маттис и внутренней безопасности Джон Келли не скрывали раздражения в разговоре с людьми из своего окружения. Ведомству Джона Келли, которое осуществляет охрану границы, якобы не было дано точных указаний о том, как действовать в отношении некоторых категорий граждан стран, упомянутых в указе уже после того, как он вступил в силу.

В понедельник сенаторы-республиканцы не позволили демократам начать дебаты по проекту оперативно подготовленного закона, отменяющего указ Трампа и приостановлении въезда в США из нескольких стран. Исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс, отдавшая в понедельник своим подчиненным распоряжение не защищать в суде президентский указ, законность которого оспаривается уже в нескольких судах, была уволена в считанные часы после решения пойти против президента. Пришедший ей на смену новый и.о. министра отменил ее распоряжение.

Салли Йейтс

Салли Йейтс

Комментаторы предполагают, что судебные иски, оспаривающие законность разных положений указа президента Трампа, в том числе тот факт, что он выглядит как дискриминационный по отношению к представителям одной религиозной конфессии, могут дойти до Верховного суда страны.

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