Президент защищает указ

Указ президента Трампа о приостановлении допуска в США беженцев и граждан семи стран, подписанный в пятницу вечером, оставался главной темой дня в понедельник. Завершился этот день внезапным увольнением исполняющей обязанности министра юстиции США Салли Йейтс, которая несколькими часами раньше отдала распоряжение своим подчиненным не защищать в судах президентский указ. Одновременно в Сенате республиканцы отказались дать ход законопроекту демократов, которым предусматривалась отмена указа президента Трампа.

Согласно официальным представителям администрации Трампа, к понедельнику все задержанные при въезде в США беженцы и граждане семи стран, ставшие объектом действия президентского указа, были допущены в Соединенные Штаты. Мало того, министерство внутренней безопасности объявило о продлении до 2 февраля крайнего срока на въезд в страну беженцев, уже получивших все необходимые разрешения. Тем не менее, эмоции по поводу неожиданно жесткого указа о приостановлении допуска в США беженцев и иммигрантов лишь разгораются.

Сам президент Трамп разъяснил свои решения в Твиттере.

"Только 109 человек из 325 тысяч были задержаны и с ними проведены собеседования… Если бы о запрете стало известно за неделю до его вступления в силу, "плохие" ринулись бы в нашу страну в эту неделю", – написал Трамп. 325 тысяч человек, согласно иммиграционным службам, прибыли в США в субботу.

Однако объяснения президента совершенно не удовлетворили его многочисленных публичных критиков – и среди демократов и даже среди республиканцев. В числе оппонентов президентского указа оказались не только его традиционные противники – законодатели-демократы, мэры крупных городов с либерально настроенным населением, защитники прав иммигрантов, устроивших в выходные шумные демонстрации в нескольких аэропортах страны, – но и главы ведущих американских компаний, опасающиеся, что президентский указ уменьшит приток в страну талантливых людей.

На Уолл-стрит в понедельник произошло самое серьезное с осени падение курсов акций. Инвесторы тревожатся по поводу непредвиденных последствий ограничения иммиграции. Среди публичных критиков оказались и дипломаты.

Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив анти-американских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами

Как стало известно прессе, несколько десятков сотрудников госдепартамента воспользовались официальным каналом для выражения своих взглядов и направили руководству госдепартаментом меморандум, в котором они настаивают на том, что результатом ограничения въезда в США граждан мусульманских стран станет не уменьшение числа террористических атак в Соединенных Штатах, а уменьшение "доброй воли в мире в отношении американцев и появление угрозы экономике".

Дипломаты предупреждают, что такое решение президента вызовет прилив анти-американских настроений и приведет к ухудшению отношений со многими странами. Подобные опасения доминируют в заявлениях многих противников президентского указа.

– В данный момент террористическая группировка ИГ отступает. Они обосновывают свое право на существование тем, что существует война между Востоком и Западом, между мусульманами и христианами, и мы попросту открываем дорогу к возрождению, даем им в руки инструмент для привлечения в свои ряды новых членов, как за границей, так и у нас дома, для привлечения одиноких волков, – говорит в интервью телеканалу MSNBC сенатор-демократ Крис Мерфи.

Публичные защитники указа президента, которых сравнительно немного, призывают не поддаваться эмоциям, а объективно оценить, что, собственно, пытается сделать президент Трамп. Бывший губернатор Арканзаса и бывший кандидат в президенты Майк Хаккаби убежден в том, что Белый дом предпринял необходимый шаг:

– Президент совершил то, что он обещал сделать во время президентской кампании. Но откуда взялся этот список из семи стран? Он появился в указе Обамы 2011 года и был подтвержден законом, одобренным Конгрессом в 2015 году, – говорит Майк Хаккаби в интервью Foxnews. – Этот указ основан на предыдущих решениях администрации и Конгресса, ограничивших въезд в США граждан этих стран. Просто сейчас это решение Трампа оказалось объектом широкого внимания.

Кэрол Свэйн, профессор университета Вандербильта, анализируя для CNN указ Дональда Трампа, призывает критиков ознакомиться с ним, чтобы убедиться, что цель этого указа – создать условия для эффективной проверки тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты и убедиться, что те, кто претендует на иммиграцию в США в самом деле уважают нормы и законы страны. "Поспешная попытка осуществить этот указ вызвала неожиданный хаос и путаницу", - пишет она.

Ведомству Джона Келли, которое осуществляет охрану границы, якобы не было дано точных указаний, как действовать в отношении граждан стран, упомянутых в указе уже после того, как он вступил в силу

Как отмечают ведущие американские газеты, цитируя источники в Конгрессе и в администрации Трампа, именно поспешность и кулуарность при подготовке этого документа, некоторые положения которого были изменены буквально в последнюю минуту, вызвала недовольство даже некоторых членов кабинета Трампа. По сведениям The Washington Post, министры обороны Джеймс Маттис и внутренней безопасности Джон Келли не скрывали раздражения в разговоре с людьми из своего окружения. Ведомству Джона Келли, которое осуществляет охрану границы, якобы не было дано точных указаний о том, как действовать в отношении некоторых категорий граждан стран, упомянутых в указе уже после того, как он вступил в силу.

В понедельник сенаторы-республиканцы не позволили демократам начать дебаты по проекту оперативно подготовленного закона, отменяющего указ Трампа и приостановлении въезда в США из нескольких стран. Исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс, отдавшая в понедельник своим подчиненным распоряжение не защищать в суде президентский указ, законность которого оспаривается уже в нескольких судах, была уволена в считанные часы после решения пойти против президента. Пришедший ей на смену новый и.о. министра отменил ее распоряжение.

Комментаторы предполагают, что судебные иски, оспаривающие законность разных положений указа президента Трампа, в том числе тот факт, что он выглядит как дискриминационный по отношению к представителям одной религиозной конфессии, могут дойти до Верховного суда страны.