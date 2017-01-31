Deutsche Bank оштрафован по делу об отмывании денег в России

Власти США и Великобритании оштрафовали германский банковский гигант Deutsche Bank на 625 миллионов долларов за отмывание денег в России. Банковские регуляторы сообщили, что Deutsche Bank незаконно переместил 10 миллиардов долларов из России с использованием так называемых зеркальных сделок между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке между 2011 и 2015 годами. По этому делу также ведется расследование в Департаменте юстиции США.

Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что "схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей" российских клиентов.

Схема предусматривала покупку клиентами акций в Москве в рублях и последующую продажу тех же акций вскоре после этого через лондонский филиал банка, сообщили регуляторы.

"Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения по достижению неправомерных целей," - отметили представители властей, регулирующих банковскую деятельность.