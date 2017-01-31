Квебек: подозреваемому в нападение на мечеть предъявлены обвинения

Прокуратура Канады предъявила двадцатисемилетнему жителю провинции Квебек Александру Биссонету обвинение в шести убийствах и пяти покушениях на убийство по делу о нападении на мечеть 29 января. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее канадские СМИ распространили информацию о том, что Биссонет был известен в соцсетях и университете Лаваля как сторонник "правых взглядов".

Жертвами нападения на мечеть в Квебеке, которое местные власти квалифицировали как теракт, стали шесть человек, еще девятнадцать получили ранения. Главный подозреваемый Александр Биссонет был арестован. Также сообщалось о задержании выходца из Марокко Мохамеда Кадыра. Позднее стало известно, что он проходит по этому делу как свидетель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая накануне в Палате общин в Оттаве, выразил поддержку мусульманам, живущим в стране.