США созывают Совбез ООН в связи с испытаниями Ираном ракет

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет срочное заседание 31 января по инициативе США в связи с испытаниями Ираном баллистической ракеты.

Миссия США при ООН объявила, что в связи с тем, что 29 января Иран произвел запуск баллистической ракеты средней дальности, Вашингтон запросил срочную встречу Совета Безопасности.

Это был первый запрос, сделанный Соединенными Штатами после того, как новый посол США в ООН Никки Хейли вступила в должность на прошлой неделе.

Представители США заявили, что хотят представить последние испытания Ираном ракеты на проверку перед Советом Безопасности ООН, поскольку они считают, что эти испытания нарушили резолюцию ООН, запрещающую Ирану создавать ракеты, предназначенные для несения ядерных боеголовок.

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Коркер также осудил последнее испытание ракет Ираном.

"Больше Ирану не будет даваться право на неоднократные нарушения, связанные с баллистическими ракетами, продолжение поддержки терроризма, нарушений прав человека, а также других враждебных действий, которые угрожают международному миру и безопасности", – сказал он.

Израиль также призвал Сове Безопасности наказать Иран за проведение испытаний. Однако в прошлом России и Китай прикрывали Иран, блокируя любые санкции, предлагавшиеся в связи с испытаниями.