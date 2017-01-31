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Новости

Полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Алексей Навальный

Алексей Навальный

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Полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в Твиттере сообщили сотрудники ФБК.

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш уточнила, что в офисе находятся судебные приставы. Они намерены забрать Навального в управление, хотя у него есть билеты в Киров на среду.

Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров проходят в качестве подозреваемых по делу "Кировлеса". Ранее судья удовлетворил ходатайство обвинения об их принудительном приводе на заседание суда в Кирове. Накануне стало известно, что Офицеров госпитализирован, а в среду утром Навальный сообщил, что бизнесмена выписали из больницы после того, как туда пришла проверка.

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