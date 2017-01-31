Под Донецком в районе Авдеевки усилились боевые действия

В районе Авдеевки под Донецком продолжаются боевые действия. Как сообщает пресс-центр украинской операции, сепаратисты не прекращают штурмовые действия и активно применяют артиллерию и минометы в районе населенного пункта Авдеевка, – пишет "Украинская правда", цитируя пресс-службу операции.

В сообщении украинской стороны отмечается, что пророссийские сепаратисты "отказались соблюдать режим "тишины" и не захотели забирать тела своих погибших".

Представители украинской боевой операции 31 января предложили "противоположной стороне обеспечить соблюдение режима "тишины".

В сообщении отмечается, что украинская сторона хочет дать возможность пророссийским войскам осуществить поиск и эвакуацию тел своих погибших в этом районе боевых действий.

"Однако противоположная сторона данный акт гуманности проигнорировала, чем еще раз показала свое истинное отношение к людям, которые воюют на стороне российско-оккупационных войск", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью пророссийские войска обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град". Были повреждены несколько домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения.

Утром 29 января пророссийские сепаратисты предприняли штурм в районе Авдеевской промзоны, что привело к потерям с обеих сторон. Из-за обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.