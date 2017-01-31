"Привет, Аникеев!"

История вокруг задержания высокопоставленного сотрудника ЦИБ Сергея Михайлова приобретает характер лихо закрученного триллера - пишет агентство "Росбалт", играющее одну из первых скрипок в раскрутке этого триллера. Именно оно - со ссылкой на источники - первым сообщило об аресте некоего Владимира Аникеева, связав его имя как с деятельностью группы "Шалтай-Болтай", так и с арестованными офицерами ФСБ Михайловым и Докучаевым (о начале этой истории "Цитаты Свободы" писали на прошлой неделе).

Создатель сайта «Шалтай-Болтай», на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев, более известный в определенных кругах как Льюис, был задержан по прилете с Украины, где он, как предполагается, занимался размещением на местном сайте переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. В своих показаниях Льюис говорил о сотруднике ЦИБ ФСБ Михайлове.

Как рассказал источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, Владимир Аникеев был задержан сотрудниками ФСБ в конце октября 2016 года, когда прибыл в Санкт-Петербург с Украины. «Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства. Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

В первую очередь контрразведчиков интересовала ситуация с «утечкой» переписки Владислава Суркова — к тому времени было известно, что она в руках команды «Шалтай-Болтая». Поскольку речь шла об электронной почте с окончанием gov, то ситуация вызвала серьезную обеспокоенность и у ФСО. Эта переписка была опубликована на украинском сайте некоего объединения хакеров, называвшего себя «Киберхунтой». Однако контрразведчики полагали, что ее размещением занимался Аникеев.

При чем тут, однако, Михайлов? По версии "Росбалта", он был "куратором" проекта "Шалтай-Болтай".

Согласно версии источника агентства, события развивались следующим образом. В начале 2016 года в подразделение, возглавляемое Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай», который публиковал переписку госслужащих. Непосредственным исполнителем был Докучаев. Сотрудникам ЦИБ удалось вычислить команду «Шалтай-Болтая», участники которой взяли себе прозвища из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: Алиса, Мартовский Заяц и т. д. У создателя ресурса и организатора команды Аникеева было прозвище Льюис. Летом в Санкт-Петербурге были проведены обыски. Хотя формально для них нашлись другие причины.

По версии источника «Росбалта», как раз после летней атаки у команды «Шалтай-Болтая» появился хозяин, точнее — куратор. По мнению собеседника агентства, им мог быть Сергей Михайлов.

- после чего, как сообщают те же источники, офицер ФСБ "перенаправил" работу "Шалтая" с политических разоблачений на коммерческие рельсы - схема работала, пока не случился "прокол" с Сурковым (в этой переписке, подлинность которой официально не подтверждена - содержался, помимо прочего, так называемый "план Шатун" о дестабилизации обстановки на Украине). Причем источник утверждает, что переписку Суркова "Шалтай" опубликовал, уже будучи "под колпаком" вместе со своим куратором.

Об этой истории подробнее "Росбалт" пишет в другой статье, посвященной личности непосредственно Аникеева.

Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова и он организует ее (возможно, в откорректированном виде) размещение на украинских сайтах. «Куратор ли об этом попросил Володю, или он сам ее заполучил и из-за своих политических убеждений решил разместить, — неизвестно. Как уже говорили, Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», — рассказал источник агентства. В результате в ходе оперативной комбинации Льюиса в октябре 2016 года выманили в Санкт-Петербург — под предлогом получения крупной суммы за одну работу. Однако вместо чемоданчика с деньгами его в северной столице ждали оперативники ФСБ. Помешать публикации «переписки Суркова» это уже не смогло.

Украинские хакеры, кстати, поспешили откреститься от Аникеева и всей этой истории, настаивая, что "переписка Суркова" попала к ним по иным каналам.

История продолжилась тем, что на следующий же день после публикации Росбалта "Интерфакс" сообщил, что Аникееву продлили меру пресечения (тем самым подтвердив и его арест в прошлом году). . Тот же "Росбалт" сообщил о том, что остальные участники "Шалтая" - предположительно живущие в странах Балтии и Таиланде - объявлены в розыск. Третий материал "Росбалта" об этом деле появился в понедельник.

«Росбалту» стали известны все основные участники проекта "Шалтай-Болтай", ставшего известным благодаря публикации в открытом доступе украденной личной переписки по электронной почте государственных чиновников высокого уровня. Большинство из участников хакерской группы объявлены в розыск, а один из создателей— Владимир Аникеев (Льюис) —находится под стражей в московском СИЗО «Лефортово». <...>

Болтай. Псевдоним крупного питерского пиарщика. Он работал со многими крупными чиновниками и бизнесменами. В последние годы сфера его интересов перенеслась на Москву. Именно после знакомства с Болтаем деятельность Аникеева по сбору компромата на госслужащих и предпринимателей вышла на новый уровень. Болтай и Аникеев вместе придумали проект «Шалтай-Болтай». Болтай определял редакционную политику —то, чью переписку стоит выкладывать в Интернет. Также он выполнял своеобразные функции статс-секретаря: все общение с чиновниками, представителями бизнеса и силовиками велось через него. По результатам этого общения и определялась редакционная политика ресурса. Кроме того, Болтай занимался пополнением бюджета проекта, получая деньги за размещение или неразмещение чужих переписок. Львиная доля средств оседала у него. Следующим по объемам получаемых средств был Аникеев.

В общем, никакого официального подтверждения тому, что излагает "Росбалт", нет и, очевидно, пока быть не может. Следует, однако, иметь в виду, что "источники Росбалта" впервые стали восприниматься как серьезный источник информации после убийства Бориса Немцова - считается, что именно через это агентство люди, близкие к следствию, высказывали свою версию случившегося (оттуда собственно мы узнали такие фамилии, как Геремеев). В случае с "Шалтаем", однако, интересно то, к истории подключился телеканал Царьград-ТВ. Собственно, именно источники этого канала, существующего на деньги православного олигарха Малофеева (сыгравшего не последнюю роль в так называемой "Русской весне"), первыми сообщили о том, что арестованный Михайлов каким-то образом связан с "Шалтаем-Болтаем".

Пора напомнить о том, чем именно прославился "Шалтай-Болтай" - как это делает ​Медиазона:

Утром 14 августа 2014 года твиттер Дмитрия Медведева оказался взломан: в течение 44 минут хакеры контролировали официальный аккаунт премьер-министра. За это время они успели написать несколько твитов. Первый твит анонсировал отставку премьера из-за «стыда за действия правительства». Следом «Медведев» написал о предстоящем выступлении президента в Ялте, раскритиковал присоединение Крыма к России и высказался по поводу отмены накопительной части пенсии. К 11:00 все твиты, написанные хакерами, были удалены.

«Газета.ру» тогда писала, что корреспондент издания связался с представителем «Анонимного интернационала» и задал ему вопрос о взломе твиттера Медведева.

«Официальная позиция команды — твиттер [взломали] не мы. Неофициальная — ну, возможно. Ну, наверное, будут думать на нас. Так как нам в руки совершенно случайно попали несколько его [Медведева] почтовых ящиков и содержимое трех айфонов», — ответил от имени группы неназванный собеседник «Газеты.ру».

Помимо взлома айфона Медведева, одной из самых знаменитых акций "Анонимного интернационала" стал взлом почты кремлевского чиновника Тимура Прокопенко, из которой, в частности, стали известны подробности о так называемых "ольгинских ботах" или борьбе АП с Алексеем Навальным. Публиковали и переписку Арама Габрелянова и Дмитрия Киселева, Евгения Пригожина и Игоря Стрелкова и, наконец, уже упомянутую "переписку Суркова".

К обсуждению ситуации активно подключились телеграм-каналы - в том числе, следуя заветам "Шалтая", анонимные!

Политота

По "Шалтай-Болтаю" становится интереснее.

Похоже, что часть ФСБ пыталась воевать с другой её частью, под видом "курирования" антисурковского ресурса. Сурковские и наказали.

Аникеев, дал показания против замглавы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова.

ФСБ считает, что сливом переписки Суркова занималась не «Киберхунта», а Аникеев, сразу согласившийся сотрудничать со следствием и давать показания, по которым Михайлов - это лицо, связанное с «Шалтай-Болтаем».

В итоге и топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, и замглавы ЦИБ ФСБ Михайлов и его подчиненный оперуполномоченный ФСБ Дмитрий Докучаев находятся подследствием.

НЕЗЫГАРЬ

Но мы то продолжаем верить, что сама опубликованная переписка Суркова была фейком.

Ortega

История группы "Шалтай" учит нас, что если появилась некая таинственная и в целом глубоко засекреченная личность, которая всем безумно интересна, однако до сих пор не в плену у ФСБ -значит она и есть ФСБ.

Надо бы организовать анонимный канал скандальных инсайдов "НЕФСБ", вот смеху-тобудет.

Русское будущее

Очень смешная конечно история, как целых два года в героях у либеральной интеллигенции ходил специалист по черному PR из ФЭПовской тусовки.

Передаю большой пламенный привет Даниилу Туровскому, всей редакции “Медузы”, да и Навальному тоже передаю.

Екатерина Винокурова на Znak.com:

В ближайшие недели мы, вероятно, узнаем подробнее об этом деле, арестованных сотрудниках спецслужб и о самом Аникееве. Но мне кажется важным один из аспектов этой истории. Таинственные хакеры группировки «Шалтай-Болтай» все эти несколько лет во многих медиа выступали как положительные таинственные герои, которые решили бороться с ненавистной им системой.

Оказалось, что за спинами «рыцарей без страха и упрека» стояли люди из Федеральной службы безопасности. Как в Зазеркалье Льюиса Кэрролла, все оказалось совершенно не тем, чем казалось на первый взгляд. «Шалтай-Болтай» свалился со стены, погребая под собой королевскую рать и оставляя нам на память о себе урок. Не бывает анонимных положительных героев, которые могут все — и по чистой случайности пользуются полной безнаказанностью. Каждый такой герой, скорее всего, однажды окажется частью чужого и очень мрачного проекта, не имеющего к общественному благу никакого отношения.

Впрочем, не все видят ситуацию в таком ключе. Некоторые сомневаются в самой реальности существования человека по фамилии Аникеев:

Роман Доброхотов - главный редактор сайта The Insider, на котором публиковались материалы "Шалтай-Болтая" - провел собственное расследование:

Подробности в материале на сайте Insider.

После публикации информации об Аникееве у многих возникли сомнения, что этот человек существует — журналист с таким именем не известен ни в России, ни в Украине, а сама фамилия как-то слишком напоминает жаргонное слово «эникейщик», которым обозначают компьютерщиков. Однако в соцсетях The Insider удалось обнаружить человека, который по многим параметрам подходит под описание такого хакера.

Вообще в соцсети «Вконтакте» Владимиров Аникеевых немало, но один из них полностью вписывается в легенду: он много времени проводит в Бангкоке (где Шалтай-Болтай давал интервью «Медузе»), в Киеве (Украина, согласно источнику Росбалта, является основным местом его пребывания) и некогда жил в Петербурге (куда его якобы и выманивали спецслужбы).

В последний раз он был онлайн 17 октября 2016 года — то есть примерно тогда, когда Аникеев и был арестован, согласно данным источника «Росбалта». Также из постов Аникеева следует, что он критично настроен по отношению к российским властям, особенно после начала вторжения в Украину. Правда, судя по аккаунту, к журналистике он не имеет все же никакого отношения. <...>

Есть, однако же, несколько неувязок в этой истории. Главная связана с историей про слив украинскими хакерами переписки Суркова (анализ этой переписки см. здесь). Согласно источникам «Росбалта», на самом деле эту переписку выложил «Анонимный интернационал» уже после ареста Аникеева, и сделал это под контролем ФСБ. Однако целый ряд фигурантов переписки Суркова подтвердил, что она подлинная, причем многие факты крайне неприятны для Кремля, например, о том, как Сурков помогал координировать вторжение в Украину. То есть если верить «Росбалту», сначала полковник ФСБ, которому поручили поймать Шалтая-Болтая, помог хакерам получить переписку Суркова, а затем, уже после ареста Аникеева, зачем-то помог эту переписку опубликовать — версия эта выглядит неубедительно. Кроме того, форма, в которой была выложена сурковская переписка, сильно отличается от выкладок Шалтая-Болтая, да и сами украинские хакеры уже заявили, что к ним «Анонимный интернационал» не имеет никакого отношения.

Вывод Доброхотова:

В общем, арестованный Аникеев, похоже, и правда Льюис из "Анонимного интернационала". Но остается еще много вопросов. Лично для меня понятно, что вся конспирология насчет того, что Шалтай изначально проект ФСБ и тд, - все это полная чушь. Судя по всему то, что члены группы сами о себе говорили в интервью более-менее соответствовало реальности. Но вот в чем была роль полковника ФСБ и его арестованных сотрудников пока неясно, и неясно даже были ли они вообще связаны с АИ на самом деле.

Дальше - больше:

КАШИН

Чувак собрал все комментарии и посты Аникеева из закрытого тайского паблика

http://pattaevka.ru/user/ anikeevv

Сергей Смирнов считает, что Аникеев вполне мог действовать из идейных соображений:

И объяснения оказываются более простыми. Вот заглянул в комментарии этого Льюиса по Таиланду. Ну вот он постит Эсквайр с шансами Навального по Кировлесу. А потом сам с кем-то ругается про Путина и Навального. Такой вполне оппозиционер, правый вполне, много ксенофобии.

Ну это к тому, что все строили версии про башни Кремля, фейсов и так далее. А вот лидер оказался вроде как вполне идейным, так что все логично. И мог слить максимум на Арам Ашотыча в ответ на его помойное издание. По пацанским таким раскладам, их у Льюиса, судя по комментариям, очень много. Он там через три комментария стрелки всем забивает

Спутник и Погром

Наш читатель взламывал айфон Медведева. <...>

Мы не знаем, был ли Аникеев хорошим человеком (по слухам, нет). Мы не знаем, работал ли он всё это время на спецслужбы (по слухам, да). Мы с ним не знакомы. Но он наш читатель. И мы передаём ему привет.

Привет, Аникеев!

Есть вопросы и относительно лояльности сотрудников ФСБ.

Сергей Смирнов

Вообще в истории с Шалтай-Ботлаем удивляет слишком многое. Ну первое, как это оказалось вообще возможно. Ну честно, никто и не думал. Очень круто вышло, причем как сейчас выходит, вполне себе политически направлено.

Но вторая история мне кажется даже важнее. Это когда фейсы на них вышли, а в итоге они стали работать вместе и занялись коммерцией. (удивляет еще много чего, можно долго перечислять)

Но с фейсами ключевое. Я к чему. Точно не помню где об этом читал (надеюсь не бред, но пусть и так) как свергали Саддама. Американцы продвигались не так быстро, как хотели: пустыня, поломки, скоро уличные бои в Багдада. Тогда американцы стали просто завозить туда грузовики денег и скупать окружение Саддама, вот тех самых генералов.

Я думаю в России это вполне бы прошло. И Владимир Путин, думаю, это знает. Он же сам мыслит как эти генералы. Только грузовиков может быть недостаточно для России.

Олег Кашин на платной "Репаблик" задается вопросом:

Самое непонятное – зачем это все было нужно. Переписка, которую публиковал «Шалтай-Болтай», не содержала серьезного компромата, не вызвала больших сенсаций или громких отставок и оргвыводов. В лучшем случае – штрихи к портрету очередного таинственного медиагероя в диапазоне от Игоря Стрелкова до Евгения Пригожина, но и в этих штрихах не было ничего, что могло бы сотрясти какие-нибудь устои

Еще один отрывок приводит в Фейсбуке сам Кашин:

Пространство спецопераций, проводимых российским государством в тех сферах, где спецоперации проводить не принято, неизбежно превратилось в пространство преступлений. Это целый мир, в котором вместо государственного управления — коррупция, вместо армии — наемничество, вместо выборов — черт знает что, и нет такого полицейского, который засвистел бы в свисток и погнался бы за преступником. Законов там нет, вместо них действуют круговая порука и заговор молчания, а чиновник, полицейский и гангстер делают одно общее дело.

Это похоже на голливудскую антиутопию, но не только — точно так же устроен мир и в средневековых летописях, и в эпическом кино о более близких к нам временах вроде «Банд Нью-Йорка». Криминальная анархия всегда приводит к тому, что на ее территории рано или поздно складывается устойчивый баланс сил, появляется общество и закон, зачатки институтов, наступает новое время.

Формирующееся общество рано или поздно сталкивается с проблемой коммуникаций — так появляются медиа. Люди нуждаются в том, чтобы знать о себе больше, чем один человек может увидеть своими глазами. Нуждаются обитатели средневекового города. Нуждаются американские обыватели позапрошлого века. Нуждаются наши чекисты и кремлевские чиновники, которые хорошо знают цену своим телеканалам и газетам и потому не готовы воспринимать их так, как нормальные люди должны воспринимать медиа.

И в серой зоне заводятся вот эти новые формы жизни — не только хакеры, но и те же пранкеры, тоже ведь удивительный феномен десятых — та пресса или почти пресса, которая хороша своей непредсказуемостью и информированностью.

В связи с историей вспомнили о фигуре Глеба Павловского - одного из "отцов-основателей" той самой "серой России".

​Andrey Vakhrulin

Небось лично курировал)))

Сам Павловский в большом интервью "Фонтанке" впрочем открещивается от кураторства над хакерами:

в ФСБ действовала группа людей, которые каким-то образом манипулировали информацией (если это вообще так, и опубликованное так называемое расследование вообще чему-то соответствует), сливали её посторонним людям. Насколько я понимаю, никаких «расписок о неразглашении» они не давали. Информация уходила нам.

Вот где субъект и предмет разговора. Я думаю, что здесь многое соответствует действительности. Потому что именно так они и действуют. Они не берут на себя ответственность, а привлекают каких-то исполнителей извне. Людей, которые, конечно же, внешне мотивированы. Мотивированы не идейно. И им нельзя отдать приказ. Отсюда возникает фамилия Михайлова со словом «куратор». Но куратор не может приказать. Он не является начальником курируемого. В итоге перед нами такая гибридная система. Своеобразный «фьюжн».

Любопытно, что Аникеева вообще сперва считали несуществующим персонажем, а потом обнаружили в социальных сетях. Я его не обнаруживал ни в соцсетях, ни в офлайне. «Тусовки "Фонда эффективной политики"», о которых говорится, это звучит смешно. Просто потому, что в силу моего характера работа фонда довольно закрыта.

Вот его мнение о собстенно "Шалтае":

Действия такой группы, как «Шалтай-Болтай», несколько сомнительны. Почему? Потому что, просмотрев материалы, довольно быстро видишь избирательность. В качестве мишеней там фигурируют обычно те, кто в данный момент не в ладах или с руководством страны, или с ФСБ. Сейчас к этому надо, наверное, добавить «Роснефть». Потому что руководство «Роснефти» и руководство страны – это примерно одно и то же. Было видно, что «Шалтай-Болтай» не просто продаёт информацию и не идеалистически передаёт её обществу, а играет. Играет, выбирая удобные мишени. Это очень заметно для любого, кто работал с информацией. Отсюда и появляются материалы про Медведева, Суркова. Т.е. про тех, кто не входит в число любимцев определённого крыла в том же Кремле, другого крыла Совета безопасности. В таких случаях в чём главная проблема? Да чёрт бы с ними, кто там кого любит, а кто нет. Дело в том, что мы никогда не знаем в точности, передаётся реальная информация или досье, которое хотят распространить.

Несмотря на все вопросы, которые могут возникать по отношению к "Шалтаю", можно смотреть на ситуацию и под таким углом:​

Mike McArenko

Вот мне интересно почему в госизмене обвиняют тех, кто, как Сноуден, сообщал общественности о мягко говоря "неблаговидных" действиях властей -- о всей этой кровавой подлости в Донецке, о назначении кукольных правительств, о хакерской атаке против другой страны. И почему в госизмене не обвиняют тех, кто эти подлые делишки проворачивал? Ведь на самом деле изменники они, а не те кто сделал все это достоянием гласности...

А история продолжает развиваться.

НЕЗЫГАРЬ

Что ещё не написано:

Хранители "Сезама" дают показания

В ближайшее время ждём арестов в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Сочи с Крымом

Подняты на уши многие специалисты по криптографии и инфорбезу.

В Москве пройдёт срочное заседание бюро Интерпола для выдачи "красных полос" на минимум 12 человек

Ekvinokurova

Я жду один арест в Москве, который предполагается.

На сайте "Версия" рассматриваются целых три версии последних арестов.

Версия 1 Спектакль разыграли для Дональда Трампа «Их всех арестовали, Дональд, теперь ты можешь не беспокоиться». <...> Вот вам и пресловутые «русские хакеры» на блюдечке с голубой каёмкой, как раз под самую инаугурацию 45-го американского президента! Ну а те ли это взаправдашние хакеры, которые помогли американцам сделать правильный выбор, или «туфта для приезжих» – как знать, как знать…

Версия 2 Спектакль разыграли для Дмитрия Медведева Помните, как в течение последних лет Сеть за­хлёстывали скандальные разоблачения хакерской группировки «Шалтай-Болтай»? Хакеры публиковали личную переписку и двусмысленные фото пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, сливали компромат на вице-премьера Аркадия Дворковича – правую руку главы правительства… По версии многих наблюдателей, хакеры лупили прицельно по Дмитрию Медведеву. Сомнения были лишь в определении заказчика. Кого только не подозревали российские издания: и галериста Марата Гельмана, и Сергея Зверева – супруга уволенной из «РИА Новости» аккурат накануне регистрации «Шалтай-Болтая» Светланы Миронюк. Но в итоге никто так и не узнал, кто же стоит за скандальным ресурсом, – пока нынче нам не сообщили, что это якобы Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», а Докучаев был непосредственным исполнителем взломов и «сливов». Таким образом, происходящее выглядит, как последнее «прости», адресованное Дмитрию Медведеву. Докопались-таки до правды, установили супостатов!

Версия 3 Спектакль разыграли для «либеральной оппозиции» <...> Михайлову шьют государственную измену – а это не хухры-мухры. Не ровён час, проснёмся мы и узнаем, как «несистемщики» при поддержке спецслужб готовили в стране… даже страшно подумать, что именно. Тут ведь всё зависит от того, разговорятся ли Михайлов и Докучаев. Михайлов, к слову, уже дал признательные показания. Согласитесь, мешок на голову во время коллегии ФСБ – достаточный стимул для откровений. Как и дело об измене Родине.

Кстати, об измене Родине. Во вторник "Интерфакс" - опять-таки со ссылкой на источники - сообщил о том, что арестованных офицеров ФСБ обвинили в связах с ЦРУ.

Alexander Kolyandr

Конспирология

1. Арестованных фсбшников обвиняют во взломе американских серверов и передачи переписки Подесы, Клинтон и пр ЦРУ.

2. Кремль, обычно не очень комментирующий столкновения в Донбассе, сейчас обвиныет украинскую сторону и на фоне эскалации обвиняет все громче.

Трамп получает возможность сказать, что Москва помогла найти взломщиков, что Кремль не имеет к этому отношения и даже наоборот – смог найти негодяев, а в донбассе виновата Украина. Санкции можно снимать, надеясь не получить 2/3 голосов сената против.

НЕЗЫГАРЬ

Но официальная позиция, говорят, сегодня снова поменялась.Основная версия, которая и будет ретранслироваться-Михайлов и Докучаевсотрудничали с ЦРУ и передавали секретные данные. Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Четверо пройдут как свидетели.

Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются. Всю группу связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

Остается только следить за развитием событий.