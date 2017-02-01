Добровольно-принудительно в Киров

Ленинский суд Кирова 1 февраля продолжает повторное рассмотрение "дела Кировлеса" в отношении оппозиционного лидера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. По версии обвинения, Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, совместно с Петром Офицеровым организовал хищение десяти тысяч кубометров леса, и это нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. На заседание оба подсудимых доставлены принудительно.

Решение о принудительном приводе судья Ленинского суда Алексей Втюрин принял на заседании 30 января, после того, как Навальный, Офицеров и их адвокаты дважды не явились на заседания. Пресс-секретарь суда заявляла, что никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, представлено не было. При этом адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова говорили, что в эти дни были заняты на других процессах.

Несмотря на принудительную доставку подсудимых, судьба заседания 1 февраля все равно оставалась под вопросом – вечером в понедельник пресс-служба Алексея Навального сообщила, что Петра Офицерова госпитализировали с подозрением на острый панкреатит, что означало, что его в суд все равно не доставили бы.

Но накануне заседания, утром 31 января, стало известно, что Петра Офицерова из больницы неожиданно выписали: "В больницу, куда госпитализировали Офицерова, пришла проверка, и его просто выписали и вытурили больного из этого прекрасного "учреждения здравоохранения", – пояснял Алексей Навальный в своем блоге.

Самого оппозиционного политика "принудительно доставляла" на заседание в Киров служба судебных приставов. 31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, приехали приставы и после некоторого совещания увезли политика в Московское управление службы судебных приставов, чтобы оттуда уже доставить в аэропорт на самолет в Киров. Уточняется, что Навальный был без наручников. Сам оппозиционер сообщил приставам, что и так собирался в Киров и что у него есть билеты на самолет.

Пресс-служба Навального предполагает, что процесс может завершиться уже до конца этой недели. Представители прокуратуры уже практически представили все свои доказательства. Защита заявляла о том, что на представление своих материалов им потребуется одно заседание. После этого ожидаются прения сторон и последнее слово подсудимых, после чего суд удалится на вынесение приговора.

Ранее Навальный обращал внимание о том, что с середины января процесс в Кирове значительно ускорился – у адвокатов подсудимых заседания отменялись одно за другим:

"За сегодняшний день все суды, в которых заняты наши с Офицеровым адвокаты, как по команде, отменили все заседания, объявили перерывы в процессах и даже "заболели", о чем направили экстренные телефонограммы в Ленинский суд Кирова. И так везде – вплоть до московского окружного военного суда и гарнизонного военного суда (там дела у Давыдовой – адвоката Офицерова)", – писал 19 января Алексей Навальный.

Защита Навального считает, что дано указание его осудить, и как можно быстрее. Еще в начале второго процесса по "делу Кировлеса" – в декабре 2016 года – судья Алексей Втюрин собирался проводить заседания каждый день, однако затем ему пришлось согласовывать график слушаний в соответствии с занятостью адвокатов на других процессах.

Повторное рассмотрение "дела Кировлеса" началось в Кирове 5 декабря и стало возможным после того, как Верховный суд России отменил первый приговор по этому делу. Тогда Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам колонии условно. В феврале прошлого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу защиты Навального и Офицерова на приговор 2013 года, пришел к выводу, что в ходе процесса было нарушено право подсудимых на справедливое судебное разбирательство, а также заключил, что действия подсудимых не отличалась от законной предпринимательской деятельности. По версии обвинения, Алексей Навальный, будучи в 2009 году советником губернатора Кировской области Никиты Белых, совместно с предпринимателем Петром Офицеровым, основавшим "Вятскую лесную компанию", организовали хищение 10 тысяч кубометров леса. Обвинение считает, что подсудимые закупали лес у государственного предприятия "Кировлес" по ценам ниже рыночных, а продавали по завышенным, и таким образом нанесли ущерб Кировской области на сумму в 16 миллионов рублей.

Такое же обвинительное заключение представители прокуратуры зачитали на новом рассмотрении дела в Кирове. Алексей Навальный и Петр Офицеров вину отрицают и считают дело политически мотивированным. В ходе процесса – в декабре 2016 года – Алексей Навальный объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. При этом, обвинительный приговор по делу "Кировлеса" лишает его этой возможности – осужденные по тяжким статьям не могут принимать участия в выборах. Ранее адвокаты заявили, что у них есть информация: Алексею Навальному будет назначен реальный срок наказания.