Генеральный секретарь Совета Европы призывал к перемирию в Донбассе

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал все стороны конфликта в Донбассе незамедлительно прекратить военные действия и соблюдать прекращение огня в том виде, в котором он определен в Минских соглашениях.

В заявлении Ягланда, которое распространил "Интерфакс", говорится, что Генеральный секретарь Совета Европы "глубоко обеспокоен поступающими из Донбасса новостями и сообщениями о тяжелых боях, которые привели к гибели людей и повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации, сказавшейся на многих гражданских лицах, включая детей". Особую обеспокоенность, по словам Ягланда, вызывает "гуманитарная ситуация в городах Донбасса, и в первую очередь, в Авдеевке".

Как сообщает "Украинская правда", глава Донецкой администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины Петру Порошенко о первых признаках прекращения огня в районе Авдеевки. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Facebook со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины, что тишина сохраняется на Ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны российские продолжают обстрелы.

В Авдеевке организованы 11 пунктов обогрева. Донецкая администрация предлагает провести добровольную эвакуацию жителей, в первую очередь детей и инвалидов.