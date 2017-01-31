Основанный Навальным ФБК подаст в суд на НТВ

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подаст в суд на НТВ.

Как пишет Навальный в своём блоге, его соратники оспорят ложные сведения, которые приведены в показанном телеканалом документальном фильме "Гражданин Навральный". Речь идёт прежде всего о "завышенной аренде и зарплате сотрудников".

По словам Навального, он также потребует признать не соответствующими действительности "полностью выдуманные НТВ" сведения о его путешествиях и о 20 миллионах рублей, якобы прошедших по его счетам.

Оппозиционер также намерен предъявить иски к некоторым гостиницам, "торгующим видеозаписями", как он выразился.

Иск к НТВ будет подан от имени директора ФБК Романа Рубанова.