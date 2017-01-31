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Новости

Федерика Могерини назвала срыв перемирия в Донбассе "вопиющим"

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Европейский союз 31 января призвал к "немедленному прекращению боев" в районе Авдеевки, вблизи Донецка. В заявлении главы Внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини нарушение режима прекращения огня названо "вопиющим".

Бои возле стратегического пункта Авдеевка между украинскими военными и сепаратистами продолжаются с 29 января. Минобороны Украины сообщает о гибели семи военнослужащих за двое суток. Агентство France-Presse передает во вторник данные о гибели не менее 13 человек с обеих сторон.

Ранее во вторник генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал все стороны конфликта в Донбассе незамедлительно прекратить военные действия и соблюдать режим прекращения огня в том виде, в котором он определен в Минских соглашениях.

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