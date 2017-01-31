"Интерфакс": два сотрудника ФСБ передавали информацию ЦРУ

Сотрудники ФСБ России Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, арестованные по делу о государственной измене и хакерских атаках, передавали информацию ЦРУ США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, "знакомые с ситуацией", не уточнив, действовали ли они напрямую или через посредников.

Согласно тем же источникам, по делу обвиняются четыре человека; еще не менее восьми фигурируют в качестве подозреваемых, но могут остаться свидетелями.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что обвиняемых – шестеро.

В конце декабря Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест одного из них – журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Все фигуранты обвиняются во взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.



