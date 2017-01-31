Правозащитники расследовали убийства наркоманов на Филиппинах

Власти Филиппин, вероятно, поддерживают "систематические, спланированные и организованные" убийства наркоманов и наркодиллеров, что может квалифицироваться как преступления против "человечности". Такой вывод содержится в докладе, выпущенном в среду международной правозащитной организацией Amnesty International.

Правозащитники сообщают, что расследование так называемой "войны с наркоманией" велось на основе изучения дел о 59 убийствах в 20 городах страны.

Сотрудники "Эмнисти Интернешнл" пришли к выводу, что большинство убийств, по всей видимости, являлись внесудебными расправами. Полициейские отчёты об обстоятельствах гибели жертв "странным образом совпадали между собой" и одновременно сильно отличались от показаний свидетелей убийств.

Обнародование доклада в понедельник совпало по времени с решением правительства Филиппин прекратить все полицейские операции - в связи с фактами коррупции в рядах правоохранителей. В воскресенье президент Дутерте провёл встречу с высшими чинами в органах безопасности - по следам похищения и убийства южнокорейского бизнесмена полицейскими спецотряда по борьбе с наркотиками. Президент Дудерте заявил, что убийство бизнесмена произошло в штаб-квартире Филиппинской национальной полиции и всколыхнуло всю страну, причинив ущерб авторитету полиции.