Несогласные. Эфир в 18.05

Актуальность практик и опыта ненасильственного сопротивления в настоящей политической реальности. Что оставили инакомыслящие советского времени как политическое, культурное и законотворческое наследие? Почему их лозунги не были политическими, не сожалеют ли они об этом сейчас? Права человека как основа антитоталитарной борьбы. Интеллектуальный мир диссидентов и необходимость его изучать. Книги, дружбы, любовные союзы. Эмиграция, тюрьма, ссылка, психушка: эпизоды биографии диссидентов. Андрей Сахаров и Александр Солженицын как главные фигуры рефлексии участников и историков правозащитного движения. История Фонда помощи политзаключенным. Диссиденты республик Советского союза и их влияние на политическую историю постсоветских стран. Все ли сохранилось в архивах, и какой интерес для исследователя представляют архивы КГБ? Разговоры с диссидентами: проект Фонда Генриха Белля и сайта Colta.ru.

В студии Глеб Морев, автор и редактор книги “Диссиденты”, шеф-редактор сайта Colta, главный редактор сайта образовательного проекта “Открытый университет”; Илья Данишевский, главный редактор книжного проекта “Ангедония” (издательство АСТ), посвященного исследованию института насилия в современной России; Ирина Щербакова, глава образовательных программ Международного Мемориала. В записи: Глеб Павловский, политолог и политтехнолог; Александр Даниэль, историк правозащитного движения; Сергей Григорьянц, правозащитник; Александр Морозов, политолог; Елена Санникова, журналист, правозащитник.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник

Ведет программу Елена Фанайлова