Альтернативные факты

Похоже, в последние месяцы и даже недели произошло то, чего раньше невозможно было даже представить: США, по крайней мере, на официальном уровне, погружаются в пучину иллюзорной реальности, или проще говоря, лжи, называемой с подачи помощников нового президента "альтернативными фактами".

Началась эта паутина с некритичной, вопреки логике и фактам, поддержки Дональдом Трампом Владимира Путина, его цитированию, выгораживанию и превозношению в сочетании с издевательством над выводами собственной разведки. Затем, правда, Трамп признал выводы разведслужб о вмешательстве Путина в американские выборы, однако во всем остальном, похоже, продолжает относиться к нему с доверием.

Впрочем, образ Америки, лидером которой стал Трамп, в его представлении тоже существенно отличается от реального, и дело тут не только в количестве зрителей, посетивших инаугурацию президента. Раньше, задолго до выборов, я отмечала, что республиканский кандидат в своей риторике искусственно увеличивает вялотекущее недовольство американцев политикой правившей на тот момент Демократической партии. В своей инаугурационной речи Трамп вновь повторил этот прием, представляя положение США намного хуже, чем оно есть на самом деле. "Богатейшую, успешнейшую страну мира Трамп именует развалиной, полной ржавых умерших заводов, трущоб, населенных несчастными нищими людьми, страной, где образование не учит, а медицина не лечит. Это ложь, но если ложь повторять упрямо, то в это поверят те, кому хуже, чем другим, кто завидует более успешным", – охарактеризовал инаугурационную речь российский историк Андрей Зубов. От себя добавлю, что отдельные проблемы в США действительно имеют место, однако их размах далеко не так катастрофичен, как это пытается представить избранный президент.

Еще одна иллюзия – "единство нации", к которому апеллирует Трамп. Он и его сторонники предпочитают не замечать растущего недовольства самых разных слоев населения не только его поведением, но его недавними решениями. Протестные митинги они именуют "провокациями левых радикалов", не желая замечать огромного числа самых разных представителей американского общества практически из всех социальных слоев, не одобряющих новую политику Белого дома по самым разным причинам. При этом, по данным опросов, к моменту инаугурации Трампа поддерживало лишь 40% населения страны.

"Альтернативными фактами" сопровождаются и первые решения нового президента. В самом деле, довольно трудно убедить людей в том, что обещанная стена с Мексикой будет оплачиваться "за счет Мексики", если в качестве средств на ее оплату предлагается введение 20% налога на импорт мексиканских товаров, который покрывается не иначе как за средства американских покупателей. Точно так же, по мнению многих экспертов, не выдерживает критики указ Трампа о запрете въезда в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, под который попали и сирийские беженцы. "Двенадцать террористов, осуществившие смертоносные теракты в США после трагедии 9/11, убили в общей сложности 94 человека. Ни один из этих двенадцати (а все они были американскими гражданами или проживали в США на легальных основаниях) не эмигрировали и не родились в семьях, эмигрировавших из стран, попавших под запрет администрации Трампа. Более того, семь из двенадцати террористов – это уроженцы США", – подчеркивает аналитик по вопросам безопасности Питер Берген.

При столкновении правды и "альтернативных фактов" прийти к согласию практически невозможно

В другой своей статье Берген отмечает, что каждый сирийский беженец, пытающийся попасть в США, тщательно проверяется сотрудниками Национального антитеррористического центра, ФБР, Министерства внутренней безопасности, Государственного департамента и Пентагона. Процесс занимает два года, а иногда и больше. При этом из-за сложности процедуры США приняли только 15 тысяч сирийских беженцев, что составляет 0,2% от их общего числа. Американскому аналитику вторит и российский оппозиционный политик Владимир Милов: "Последние теракты в США, к которым имели отношение мусульмане, совершались либо людьми, которые родились в США (теракты в Сан-Бернардино, Орландо), либо иммигрантами из других стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, Нигерия). Изданный Трампом запрет затрагивает страны, в которых проживает лишь 13% мусульманского населения мира. Более того, именно в отношении приезжих из этих самых семи стран в США действовал самый жесткий режим проверки въезжающих, который практически гарантировал, что те, кого отфильтруют, уж точно не террористы... В мусульманском сообществе такие действия вызовут крайнее отторжение даже среди тех, кто хорошо или нейтрально относился к США", – пишет Милов на своей странице в Facebook.

В американской прессе неоднократно отмечалось, что запрет не был согласован ни с одним из профильных ведомств. Важной деталью является и то, что 120-дневный мораторий на въезд именно беженцев в США коснулся всех беженцев, из любых стран мира. В социальных сетях уже появляются первые свидетельства пострадавших от этого решения (в том числе евреев или беженцев из Крыма), включая тех, кто уже прошел соответствующие процедуры и получил официальный статус беженца.

Словом, радикальный характер решений нового президента лишь увеличивает раскол в обществе и активизацию в том числе и протестного движения. Порой действительно сложно нащупать компромисс между правами человека и национальной безопасностью. Однако найти его в любом случае возможно только в рамках одной, подлинной реальности. При столкновении правды и "альтернативных фактов" прийти к согласию практически невозможно.

Ксения Кириллова – журналист, бывший корреспондент "Новой газеты" (Екатеринбург), живет в США