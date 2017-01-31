Дональд Трамп будет защищать права ЛГБТ-сообщества

Президент США Дональд Трамп оставит в силе указ прежнего лидера страны Барака Обамы против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества при устройстве на работу.

Как говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома, Трамп будет уважать и защищать права представителей сексуальных меньшинств.

В последнее время ЛГБТ-сообщество выражает обеспокоенность в связи с тем, что большинство членов новой администрации демонстрируют свои крайне консервативные взгляды.

Ожидается, что во вторник Трамп объявит о кандидатуре председателя Верховного суда США.