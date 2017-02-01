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Новости

"Левада-центр": большинство россиян смирились с кризисом в экономике

Курс доллара понизился на торгах Московской биржи. Иллюстративное фото

Курс доллара понизился на торгах Московской биржи. Иллюстративное фото

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Почти восемьдесят процентов россиян считают, что экономика страны находится в состоянии кризиса. Это следует из социологического опроса, проведенного "Левада-Центром".

Примерно поровну разделились мнения тех, кто считает, что этот кризис продлится год, не менее двух лет или растянется на гораздо более продолжительный срок, а его последствия будут ощущаться еще много лет.

О том, что в России сейчас нет экономического кризиса, заявили семнадцать процентов респондентов.

Опрос был проведен в 48 регионах. Полученные цифры означают, что большинство россиян фактически смирились с кризисным состоянием экономики, заявила изданию РБК социолог "Левада-центра" Марина Красильникова.

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