В Кирове проходит очередное заседание по делу "Кировлеса"

В Кирове в среду началось 11 заседание по новому делу "Кировлеса". В качестве обвиняемых по нему проходят учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров.

Накануне в офис ФБК явились судебные приставы. Они сопроводили Навального на рейс до Кирова, хотя у него уже был билет на среду. Офицерова, госпитализированного в понедельник, на следующий день выписали из больницы после прошедшей там проверки. Он прибыл в Киров одним рейсом с Навальным.

На заседании учредитель ФБК назвал меры, примененные судом и приставами, чрезмерными. Навальный заявил, что он и Офицеров находятся сейчас в суде только потому, что выиграли предыдущее дело.

30 января судья удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова на заседание. Никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова в тот день не прибыл.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с заседания суда.